Swiss Membutuhkan Natural Herbs & Spices dari Indonesia

Jakarta, Beritasatu.com - Swiss membutuhkan rempah-rempah dan cabai dari Indonesia. Selama ini, kebutuhan Swiss akan natural herbs & spices (rempah-rempah dan herbal alami) dipasok dari Amsterdam dan Rotterdam, Belanda. Selain rempah-rempah, Swiss juga membutuhkan banyak produk laut dan perkayuan.

"Indonesia berpeluang besar memenuhi permintaan Swiss akan tiga jenis komoditas ini," kata Dubes Indonesia untuk Swiss dan Liechtenstein Muliaman Darmansyah Hadad dalam diskusi virtual dengan Alumni Seminari Mataloko (Alsemat), Sabtu (21/3/2021).

Terletak di antara negara-negara Eropa dengan luas sekitar 41.285 km persegi, sepertiga dari luas Pulau Jawa, Swiss dihuni oleh 8,7 juta penduduk. Pada 2020, nilai ekspor produk olahan dari Swiss mencapai US$ 318 miliar, naik 1,5% dari tahun 2019. Sedang ekspor Indonesia pada tahun 2020 sebesar US$ 163,31 miliar.

"Di Swiss hanya ada gunung, tak punya laut dan sumber daya alam, tetapi ekspor besar," ungkap Muliaman.

Swiss mencatat surplus necara perdagangan 2020 sebesar US$ 28 miliar. Pada tahun yang sama impor negara kecil sebesar US$ 290 miliar, naik 5% dari 2019. Indonesia pada tahun yang sama mencatat surplus US$ 21,7 miliar. Ini lebih disebabkan oleh nilai impor yang turun 17,4% dari tahun sebelumnya menjadi US$ 141,5 miliar.

Jika di Indonesia ada Badan Pengembangan Ekspor Indonesia (BPEI), di Swiss ada Lembaga Pengembangan Impor Badan ini menyeleksi berbagai produk impor yang boleh masuk Swiss. "Di Swiss tidak ada sebatang kopi, tetapi negeri ini menjadi eksportir kopi olahan ke berbagai negara," kata Dubes.

Mulai bertugas sebagai Dubes pada 2018, Muliaman berhasil mendongkrak ekspor Indonesia ke Swiss. Pada 2020, saat pandemi Covid-19 mencapai puncak, ekspor Indonesia ke Swiss sebesar US$ 3,2 miliar, naik dari US$ 1,5 miliar pada 2019. Surplus neraca peradangan Indonesia atas Swiss pada 2020 sebesar US$ 2,2 miliar.

Tiga produk Indonesia, --produk laut, perkayuan, rempah-rempah dan cabai--, kata Muliaman, sangat dibutuhkan Swiss. Tiga komoditas itu bisa semuanya dipenuhi oleh Indonesia.

Pertama, produk laut, mulai dari ikan dan udang hingga rumput laut. Swiss tidak punya laut, tapi mereka menggemari makanan laut yang selama ini berasal dari Vietnam. "Ada sejumlah pengusaha Swiss yang berusaha di Vietnam bersama pengusaha lokal di sana," jelas Dubes

Kedua, perkayuan, mulai dari bahan setengah jadi hingga mebel. Swiss menyukai berbagai produk yang terbuat dari kayu.

Ketiga, sebagai produk makanan dan minuman, Swiss membutuhkan bahan baku dari rempah-rempah, termasuk cabai, yang mudah tumbuh di iklim tropis seperti Indonesia. Selain industri konsumsi sendiri dan industri makanan dan minuman, Swiss membutuhkan natural herbs & spices untuk industri farmasi.

Jahe, vanili, lada, pala, dan cabai dicari oleh pengusaha Swiss. Selama ini, rempah-rempah dan cabai diperoleh Swiss lewat Belanda, yakni Kota Amsterdam dan Rotterdam. "Kalau ada akses langsung dari Indonesia, pengusaha Swiss akan lebih senang," ungkap Muliaman.

Saat ini, demikian Dubes, ada sejumlah pengusaha Indonesia yang sudah membuka usaha di Swiss, yakni Sinar Indonesia Display CMBH, Pasar Indonesia, dan Roemah Indonesia. "Pengusaha Indonesia bisa menghubungi mereka dan bisa mengontak Kedubes untuk mendapatkan alamat mereka," papar Dubes.

Sekitar 99% ekonomi Swiss didominasi UMKM. Kondisi karena didukung oleh pendidikan vokasi yang berjalan masif. Pemerintah mendukung penuh pendidikan dan keterampilan untuk berbagai sektor.

Ekonomi Swiss juga didorong oleh turisme. Pada 2019, Swiss dikunjungi oleh 11,5 juta lebih wisman atau lebih besar dari jumlah penduduknya.

