ETF KISI Asset Management Raup Dana Investor Korea Rp 237 Miliar

Senin, 22 Maret 2021 | 10:48 WIB

Oleh : Lona Olavia / WBP

Jakarta, Beritasatu.com- PT KISI Asset Management (KISI AM) melalui produk KISI MSCI Indonesia ETF (XKMS) saat ini telah meraup dana dari investor Korea sebesar Rp 237 miliar. Produk ini mengacu kepada Index MSCI Indonesia yang saat ini memiliki 22 konstituen yang dipilih berdasarkan kapitalisasi pasar dan likuiditas.

KISI AM meluncurkan produk Exchange Traded Fund (ETF) yang kedua pada tanggal 23 November 2020 lalu, yakni XKMS. Di mana, Nilai Aktiva Bersih (NAB) awal XKMS pada saat peluncuran adalah Rp 1.000 dan telah tumbuh sebesar 6,7% menjadi Rp 1.066 pada 1 Maret 2021. “Kehadiran XKMS ini diharapkan mampu menarik minat, baik dari investor domestik maupun investor asing,” ujar manajemen perseroan dalam keterangan resminya, Senin (22/3/2021).

BACA JUGA Yield US Treasury Melonjak, Obligasi Indonesia Tetap Menarik

Sebelumnya, dalam peluncuran XKMS, Direktur Utama KISI Asset Management Mustofa menuturkan, dipilihnya MSCI Indonesia sebagai indeks acuan reksa dana KISI MSCI Indonesia ETF karena indeks tersebut sudah dikenal dan diterima oleh investor global. “Hal ini mendorong kami pasarkan reksa dana tersebut, tidak hanya pada investor domestik, namun juga kepada investor global, khususnya investor dari Korea,” ujar dia.

Produk tersebut sempat diharapkan dapat menghimpun dalam kelolaan sebesar Rp 500 miliar hingga akhir tahun 2021. Pihaknya meyakini reksa dana KISI MSCI Indonesia ETF dapat menjadi salah satu pilihan utama bagi para investor. Dalam peluncuran reksa dana tersebut, KISI-AM bekerjasama dengan Korea Investment & Sekuritas Indonesia sebagai Dealer Partisipan (DP) dan PT Bank KEB Hana Indonesia sebagai Bank Kustodian.

BACA JUGA Mandiri Investasi Targetkan Dana Kelolaan Rp 73 Triliun

Sementara perseroan menargetkan, hingga akhir tahun 2021 bisa meraih dana kelolaan atau asset under management (AUM) sebesar Rp 2 triliun. Adapun, per 12 Maret 2021 total dana kelolaan KISI AM telah mencapai Rp 1,25 trilliun. Dana tersebut ditempatkan di beberapa produk seperti money market, fixed income, equity dan ETF. ETF adalah reksa dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK) yang unit penyertaannya diperdagangkan di Bursa Efek.

KISI-AM adalah perusahaan manajer investasi yang merupakan anak perusahaan dari Korea Investment dan Sekuritas Indonesia (KISI) yang didirikan pada 27 Maret 2019. Perusahaan ini didukung Korea Investment Securities (KIS) salah satu perusahaan sekuritas terbesar di Korea Selatan, melalui anak perusahaannya yaitu Korea Investment Management (KIM) dan Korea Investment Value Asset Management (KIVAM) yang mengelola reksa dana dengan total dana kelolaan setara dengan Rp 770,83 triliun per kuartal III 2020.

Sumber: BeritaSatu.com