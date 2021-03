Surya Esa Perkasa Optimistis Kinerja Membaik Seiring Kenaikan Harga Amonia

Senin, 22 Maret 2021 | 17:09 WIB

Oleh : Lona Olavia / EHD

Jakarta, Beritasatu.com - PT Surya Esa Perkasa Tbk (ESSA), emiten yang bergerak di sektor energi dan kimia melalui Kilang LPG (liquefied petroleum gas) dan produksi Amonia, melihat peningkatan permintaan Amonia akibat keterbatasan pasokan. ESSA juga melihat potensi kenaikan yang signifikan untuk mengembangkan Amonia Biru pada fasilitas produksi Amonia ESSA sebagai alternatif energi rendah-karbon untuk masa depan.

Amonia diketahui banyak digunakan sebagai bahan baku pembuatan pupuk, plastik, dan bahan kimia di seluruh dunia. Namun, perkiraan permintaan Amonia saat ini belum mempertimbangkan peran Amonia sebagai bahan bakar masa depan karena kandungan hidrogennya yang tinggi, nol emisi CO2 pada saat pembakaran, serta pengiriman logistik yang dapat diandalkan.

BACA JUGA Menperin: Ketersediaan dan Harga Energi Sokong Pertumbuhan Industri

“Meskipun harga Amonia mengalami penurunan secara signifikan akibat dampak Covid-19 yang mengakibatkan perlambatan di tahun 2020, namun menurut kami pasar Amonia relatif mampu bertahan terhadap pandemi. Hal ini ditunjukkan dengan adanya kenaikan kembali harga Amonia secara tajam sejak Januari 2021 yang didorong oleh masalah hambatan pasokan serta karena memasuki masa awal pemulihan permintaan,” kata Presiden Direktur & Chief Executive Officer Surya Esa Perkasa Vinod Laroya dalam keterangan resmi, Senin (22/3/2021).

Anak usaha ESSA yaitu PT Panca Amara Utama (PAU), yang terletak di Luwuk, Banggai, Sulawesi Tengah ini merupakan pabrik Amonia pertama di dunia yang menggunakan teknologi terbaru dan paling efisien pemakaian bahan bakarnya bernama KBR Reforming Exchanger System (KRES) dan Purifier Technology. Perseroan berupaya memanfaatkan basis operasionalnya yang kokoh untuk membangun generasi produk berikutnya, khususnya Amonia Biru.

BACA JUGA Adhi Karya Garap Renovasi Stadion Gelora Bung Karno

“Pada 18 Maret 2021 lalu, ESSA melalui PAU telah menandatangani MoU tentang Pengumpulan, Pemanfaatan dan Penyimpanan Karbon (Carbon Capture, Utilization & Storage /CCUS) bersama dengan Japan Oil, Gas and Metals National Corporation (“JOGMEC”), Mitsubishi Corporation (MC), dan Institut Teknologi Bandung (ITB) untuk mengembangkan produksi Amonia rendah karbon atau dikenal sebagai Amonia Biru di Indonesia. “Hal ini menegaskan komitmen kami dalam menciptakan masa depan berkelanjutan sambil memperluas jangkauan pasar Amonia saat ini,” lanjutnya.

Sementara itu, dari sisi kinerja keuangan, berdasarkan laporan keuangan konsolidasi audit per 31 Desember 2020, ESSA membukukan pendapatan sebesar US$ 175,5 juta pada tahun 2020, turun sebesar 21% dibandingkan pada tahun 2019 sebesar US$ 221,9 juta. ESSA mencatatkan rugi bersih pada tahun 2020 sebesar US$ 33,6 juta.

BACA JUGA Pusri Jamin Stok Pupuk Bersubsidi untuk Jateng Aman

Di mana, produksi LPG sebesar 61.448 metrik ton (MT) juga menurun 17,9% dari 74.871 MT di 2019, produksi Kondensat sebesar 139.961 barel juga turun 15,1% dari 164.948 barel di 2019, dan produksi Amonia sebesar 659.734 MT pun terkerek 13,9% dari 766.988 MT di 2019.

“Ke depan, ESSA akan terus meningkatkan kinerjanya seiring dengan pemulihan harga dan permintaan di pasar global. Dengan rekam jejak produksi yang kuat, budaya karyawan dan tim manajemen yang telah mampu melalui tahun 2020 yang sulit, kami siap untuk terus menciptakan pertumbuhan di masa mendatang,” tutup Vinod.

Sumber: BeritaSatu.com