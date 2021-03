Wapres Optimistis Kejayaan Ekonomi Syariah Indonesia Bakal Terwujud

Senin, 22 Maret 2021 | 20:14 WIB

Oleh : Novy Lumanauw / JAS

Jakarta, Beritasatu.com - Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin optimistis jajaran pengurus Masyarakat Ekonomi Syariah (MES), periode 2021-2023 akan dapat menjalankan tugasnya mewujudkan kejayaan ekonomi syariah di Indonesia.

Optimisme itu diungkapkan Wapres yang juga menjabat Ketua Dewan Pembina Masyarakat Ekonomi Syariah, berdasarkan visi, misi, dan arah kebijakan MES yang sejalan dengan rencana kerja Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS).

“Mewujudkan cita-cita pembangunan ekonomi dan keuangan Syariah tentu saja tidak dapat dilakukan oleh satu-dua pihak saja, harus berjamaah melalui ta'awun, atau gotong royong, saling menolong. Agar operasinya berjalan optimal diperlukan dukungan dan sinergi semua pihak, baik internal maupun eksternal. Untuk itu, saya mengimbau kepada pihak-pihak terkait agar turut memberikan dukungan terhadap MES,” kata Wapres pada pelantikan Pengurus Pusat MES 2021-2023 di Jakarta, Senin (22/3/2021).

Adapun Badan Pengurus Harian MES adalah Erick Thohir yang juga Menteri BUMN Erick Thohir sebagai ketua umum, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki (wakil ketua umum I), Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi (wakil ketua umum II), Kepala BKPM Bahlil Lahadalia (wakil ketua umum III), Iggi H Achsien (sekretaris jenderal), dan Direktur Utama PT Bank Syariah Indonesia Hery Gunardi sebagai bendahara umum.

Sedangkan Dewan Penyantun M Arsjad Rasjid PM sebagai ketua, Rachmat Mulyana Hamami (wakil ketua), Martin Basuki Hartono (wakil ketua), Rosan Perkasa Roeslani (wakil ketua), Arini Saraswati Subianto (sekretaris), Farhat Brachma (wakil sekretaris), dan Garibaldi Thohir (anggota).

Wapres mengatakan, ke depannya MES bisa lebih banyak membawa kemaslahatan dan solusi atas berbagai permasalahan yang dihadapi masyarakat.

Saat ini, lanjutnya, banyak tantangan baik di lingkup global maupun nasional yang harus dihadapi masyarakat, khususnya pemeluk agama Islam. Salah satunya, adalah upaya segelintir kelompok untuk membenturkan nilai-nilai keislaman dengan kebangsaan, sains, dan teknologi, serta kemasyarakatan.

“Upaya-upaya itu, menimbulkan dampak negatif berupa munculnya fenomena Islamofobia di kawasan Amerika Serikat dan Eropa. Di saat bersamaan, kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat saat ini juga masih belum membaik. Kesenjangan dirasakan semakin melebar akibat perlambatan kegiatan ekonomi sebagai dampak pandemi Covid-19,” kata Wapres.

Menurut Wapres, hasil pembangunan ekonomi selama ini masih banyak yang belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Di sisi lain, berbagai upaya pemberdayaan ekonomi umat oleh banyak organisasi berjalan kurang maksimal karena kurangnya sumber daya.

“Sehubungan dengan itu, sebagaimana diamanatkan dalam permusyawaratan nasional, kehadiran MES harus bisa lebih dirasakan oleh umat. Artinya MES harus bisa hadir di tengah-tengah masyarakat dan turut aktif menyediakan solusi atas berbagai permasalahan tersebut,” ujarnya.

Ke depannya, Wapres berharap pengurus pusat MES periode baru dapat segera menyusun program kerja yang efektif dan membawa dampak besar bagi masyarakat. Lembaga ini juga diingatkan untuk terus konsisten menjadi garda terdepan pengembangan ekonomi syariah di Indonesia.

“Secara khusus saya meminta agar MES dapat menjadi motor penggerak dalam pengembangan usaha termasuk usaha mikro dan kecil, pengembangan usaha syariah skala mikro dan kecil, termasuk usaha keuangan agar didorong menjadi bagian dan dirangkai nilai industri halal global untuk memacu pertumbuhan usaha dan meningkatkan ketahanan ekonomi umat,” tuturnya.

Pada kesempatan itu, Wapres secara khusus meminta lembaga ini mampu mendorong pembangunan pusat inkubasi di daerah dalam rangka penyemaian dan pemberdayaan pengusaha di berbagai tingkatan. Dari segi teknologi, MES diharap memanfaatkan perkembangan yang terjadi secara optimal demi mendorong terciptanya ekosistem ekonomi syariah yang inklusif.

“Saya berharap dengan dilantiknya saudara-saudara sekalian sebagai pengurus MES periode 2021-2023 akan melahirkan pemikiran dan kegiatan yang inovatif, kritis, dan out of the box, dan insya allah dengan dukungan dan keterlibatan kita semua, pemerintah dapat memastikan industri ekonomi syariah tumbuh lebih kuat dan berdaya saing, baik dalam lingkup nasional maupun internasional,” kata Wapres.

Sementara itu, Ketua Umum Pengurus Pusat MES yang juga Menteri BUMN Erick Thohir menyatakan lembaganya memiliki visi untuk membentuk “ekonomi dan keuangan syariah yang berkontribusi signifikan dalam ekosistem perekonomian nasional.” MES 2021-2023 menargetkan terciptanya peningkatan kesejahteraan, usaha syariah, serta daya saing global pelaku usaha di Indonesia.

Untuk mewujudkan visi tersebut, kata Erick, MES akan fokus menjalankan pemberdayaan umat, pengembangan sumber daya insani, ekonomi syariah, penguatan institusi, penguatan ekonomi digital, penguatan sinergi dan hubungan, serta memperkuat internal organisasi. Kebijakan MES ke depan akan mengarah pada pengembangan pasar dan industri halal di dalam dan luar negeri, sehingga berdampak pada pengembangan industri keuangan syariah nasional.

"Kami ingin mendorong terbentuknya ekosistem ekonomi syariah yang efektif sehingga tidak perlu terjadi lagi yang namanya dikotomi sektor keuangan dan perbankan syariah dengan sektor riil," ujar Erick. “Kita berkaca dari situasi krisis sebelumnya, terbukti sektor ekonomi syariah memiliki kekuatan besar dalam menghadapi krisis," kata Erick.

Sumber: BeritaSatu.com