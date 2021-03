The Fed Sebut Pemulihan Ekonomi Berjalan Cepat, Wall Street Ditutup Positif

Selasa, 23 Maret 2021 | 06:29 WIB

Oleh : Faisal Maliki Baskoro / FMB

Ilustrasi bursa saham AS Wall Street. (Foto: AFP)

New York, Beritasatu.com - Wall Street ditutup menguat pada akhir perdagangan Senin (23/3/2021). Imbal hasil Treasury 10 tahun menurun dan Ketua the Federal Reserve Jerome Powell mengatakan perekonomian AS jauh lebih baik tetapi pemulihan ekonomi belum selesai.

Dow Jones Industrial Average naik 0,32%, S&P 500 naik 0,7%, Nasdaq naik 1,23%.

Dalam naskah pidato yang akan disampaikan kepada Kongres Selasa (23/3/2021), Powell mengatakan pemulihan ekonomi berjalan lebih cepat dari perkiraan. Belanja rumah tangga meningkat dan sektor perumahan sudah melewati pemulihan penuh.

"Namun, beberapa sektor masih terdampak virus dan pembatasan sosial, dan angka pengangguran masih tinggi di 6,2%...Pemulihan masih jauh dari selesai, sehingga the Fed akan terus memberikan dorongan pada perekonomian sejauh diperlukan," kata Powell.

Imbal hasil Treasury 10 tahun menurun setelah sempat menyentuh level tertinggi dalam 14 bulan terakhir pada pekan lalu.

Selasa adalah peringatan satu tahun sejak pasar modal AS anjlok ke titik intraday terendah akibat pandemi Covid-19. S&P 500 anjlok 30% dalam 22 sesi dari level tertingginya pada 19 Februari. Sejak saat itu, S&P 500 dan Dow sudah rebound 80%, Nasdaq rebound 93%, dan Russell 200 naik 135%.

BACA JUGA Relaksasi Modal Perbankan Disetop, Wall Street Melemah

Sumber: CNBC.com