Harga Minyak Tertahan Lockdown Eropa

Selasa, 23 Maret 2021 | 07:54 WIB

Oleh : Faisal Maliki Baskoro / FMB

Texas, Beritasatu.com - Harga minyak mentah dunia relatif stabil pada penutupan perdagangan Senin (22/3/2021). Harapan meningkatnya permintaan akan minyak akhir tahun ini menahan aksi jual pekan lalu, tetapi harga minyak masih di bawah tekanan lockdown Covid-19 di Eropa.

Harga minyak Brent naik 0,1% ke US$ 64,59 per barel, sementara jenis WTI naik 0,2% ke US$ 61,58 per barel.

Pekan lalu, harga minyak anjlok 6% padahal sebelumnya harga minyak mentah menguat akibat pemangkasan produksi dan pemulihan ekonomi.

Persediaan minyak akan mulai di bawah tekanan seiring masuknya periode pemeliharaan kilang di seluruh dunia, termasuk Tiongkok dan AS. Di Tiongkok, periode pemeliharaan diperkirakan memasuki puncaknya pada bulan Mei lalu mulai berkurang di bulan Juni.

Terkait lockdown Eropa, sepertiga warga Prancis memasuki periode lockdown sebulan penuh sejak Sabtu lalu, sementara Jerman berencana memperpanjang lockdown ke bulan kelima. PM Inggris Boris Johnson juga memperingatkan akan potensi gelombang ketiga Covid-19 di Eropa.

Sumber: CNBC.com