Alih Kelola Blok Rokan Perlu Disiapkan Matang agar Produksi Terjaga

Selasa, 23 Maret 2021

Oleh : Whisnu Bagus Prasetyo / WBP

Jakarta, Beritasatu.com- PT Pertamina (Persero) saat ini tengah mempersiapkan alih kelola Blok Rokan, yang akan mulai dioperasikan melalui anak usaha PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) pada Agustus 2021.

Pengamat Ekonomi Energi Universitas Gadjah Mada (UGM) Fahmy Radhi menilai, supaya alih kelola lancar dan produksi tetap terjaga, Pertamina perlu berkolaborasi dan memperkuat sumber daya manusia (SDM) sehingga pengelolaan blok Rokan berkontribusi maksimal. Selain itu perlu investasi dan penggunaan teknologi pengeboran terkini untuk mencari sumur baru sekaligus mengerek produksi sumur eksisting. “Kalau perlu beberapa pimpinan proyek blok Rokan dipakai untuk sementara, dengan tujuan mempertahankan produksi," kata Fahmy dalam keterangan yang diterima redaksi Selasa (23/3/2021).

Menurut dia, hal utama yaitu proses transfer teknologi yang transparan dan benar-benar mampu diterapkan dalam mengelola blok Rokan. Apalagi, blok Rokan salah satu kontributor besar dari total produksi migas nasional. Jika produksi turun, akan memengaruhi target produksi migas nasional.

Sebelumnya, Direktur Utama PT Pertamina Hulu Rokan, RP Yudantoro dalam keterangan tertulis menyampaikan jelang alih kelola, pihaknya melakukan koordinasi secara intensif bersama SKK Migas dan PT Chevron Pacific Indonesia (CPI. Terutama untuk transisi sembilan bidang utama demi menjamin keberlangsungan seluruh kegiatan operasi dan kegiatan rutin pasca blok dioperasikan oleh PHR.

Sembilan bidang utama transisi Rokan meliputi drilling work over, pasokan listrik dan uap, kontrak dan SCM, IT dan petroteknikal, data transfer, human capital, SOP dan perizinan, chemical EOR, serta Lingkungan dan ASR (abandonment and site restoration).

Blok Rokan adalah blok yang secara natural sudah mengalami penurunan produksi. Untuk itu, kata dia, upaya menahan laju penurunan merupakan paling krusial. Selain pengeboran sumur pengembangan, dalam jangka panjang telah disiapkan infill drilling, pengeboran sumur eksplorasi, workover/well intervention, optimasi program waterflood dan steamflood, CEOR, serta program lainnya untuk menambah cadangan.

Sesuai dengan jangka waktu kontrak bagi hasil dengan pemerintah, Blok Rokan akan dioperasikan hingga tahun 2041 oleh PHR. Blok Rokan merupakan blok penyumbang produksi sebanyak 24% terhadap produksi nasional. Blok Rokan memiliki lima lapangan besar yaitu Duri, Minas, Bangko, Balam South, dan Petapahan yang tersebar di lima kabupaten di Provinsi Riau.

Sumber: BeritaSatu.com