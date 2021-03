Merger dengan Malacca Straits, IPTV Jajaki Listing di Bursa AS

Selasa, 23 Maret 2021 | 15:53 WIB

Oleh : Whisnu Bagus Prasetyo / WBP

Jakarta, Beritasatu.com - PT MNC Vision Networks Tbk (IPTV) melalui anak usaha PT Asia Vision Network (AVN), perusahaan pemilik layanan digital streaming Vision+, telah membuat kesepakatan untuk merger dengan Malacca Straits (MLAC) yang tercatat di bursa saham Amerika Serikat, Nasdaq. Aksi korporasi ini diharapkan tuntas akhir kuartal II 2021.

Executive Chairman MNC Group, Hary Tanoesoedibjo mengatakan merger ini menjadi momen penting bagi AVN. Aksi korporasi tersebut akan memperkuat neraca perusahaan dengan potensi dana segar masuk mencapai US$ 130 juta. "Ini tidak hanya akan membantu meningkatkan cash flow, melainkan memperkuat posisi kami sebagai pemimpin bisnis di pasar OTT (over the top) Indonesia," kata Hary dalam keterangannya Selasa (23/3/2021).

AVN merupakan perusahaan induk untuk Vision+, bisnis media OTT dengan pertumbuhan tercepat di Indonesia dan induk usaha MNC Play, operator TV berbayar broadband dan fiber optik. Dengan merger tersebut, maka valuasi perusahaan pro-forma diprediksi mencapai US$ 573 juta atau sekitar Rp 8 triliun.

Kombinasi AVN dan Malacca Straits diyakini akan membawa AVN masuk bursa Nasdaq salah satu pasar modal besar di dunia. Dengan demikian, langkah itu akan memperluas akses bagi investor global untuk memiliki perusahaan dengan pertumbuhan OTT dan streaming tercepat di Indonesia. "AVN memiliki kemitraan dengan pemain infrastruktur utama yang bisa memberikan keuntungan mempertahankan model bisnis seiring persiapan listing di pasar modal Nasdaq. Menjadi perusahaan yang listing di AS akan memberikan akses bagi kami untuk menumbuhkan modal sekaligus menjadi platform global terbaik di dunia," kata Hary.

Senada, CEO Malacca Straits Kenneth Ng menyatakan senang bisa menyatukan AVN dan Malacca Straits. Sebagai Special Purpose Vehicle Company (SPAC), Malacca Straits sejak awal bertekad mencari perusahaan yang kuat, memiliki model bisnis teruji, dan potensi pertumbuhan signifikan. "Asia Vision Network merupakan perusahaan OTT, broadband, dan IPTV dengan jaringan kuat, terus tumbuh, dan sangat menguntungkan. Merger dengan Malacca Straits akan memosisikan kita untuk tumbuh dalam jangka panjang serta berkelanjutan," katanya.

