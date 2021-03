Sejak Awal Tahun, Aset Kripto FTT Melonjak 500%

Selasa, 23 Maret 2021 | 19:17 WIB

Oleh : Whisnu Bagus Prasetyo / WBP

Jakarta, Beritasatu.com - FTX.com sebagai tempat transaksi aset kripto FTT (FTX Token) tembus 10 besar bursa aset kripto untuk kategori derivatif versi Coinmarketcap.com. Data per 21 Maret 2021, FTX.com di peringkat enam dengan volume 24 jam mencapai Rp 84 triliun.

"FTT bersifat bisa dipertukarkan dengan aset lain, maka kegunaanya itu menjadikannya bernilai," kata Founder Crypto Legend Indonesia Muhammad Kurnia Bijaksana dalam keterangan tertulisnya Selasa (23/3/2021).

Pada 26 Agustus 2019, harga per FTT baru US$ 1,3. Dengan semakin popularnya FTX.com, harga FTT tembus level tertinggi sepanjang masa mencapai US$ 42,8 pada 15 Maret 2020 lalu. "Secara year-to-date (sejak 1 Januari 2021), harganya sudah melonjak hingga 500%," ujar Kurnia.

Kurnia memprediksi bahwa FTT berpotensi naik mencapai US$ 45-US$ 50 dalam beberapa bulan ke depan, dikarenakan beberapa indikator teknikal yang masih menunjukkan bullish (menguat) ditambah industri aset kripto masih bergairah.

Dia menjelaskan, FTT dirancang agar bisa dimusnahkan, agar jumlah unitnya menjadi lebih sedikit. Dalam dunia blockchain ini disebut sebagai proses burn. "Jadi, ketika jumlahnya semakin langka dan permintaan terhadap FTT meningkat, maka bisa meningkatkan nilai dan harganya. Proses burn digelar secara berkala," sebut Kurnia.

Total pasokan FTT adalah 339.465.910 FTT. Sedangkan yang sudah di-burn adalah 10.534.090 FTT. "Kini unit FTT yang beredar adalah 127.191.702 FTT. Berikutnya FTT yang akan di-burn senilai US$2.247.404," kata Kurnia trader asal Bandung yang sering menggunakan FTX.com.

Tak hanya aset kripto, di FTX.com kini terkenal sebagai bursa tempat beli-jual valuta asing dan saham-saham ternama. Saham Tesla (TSLA), Twitter, Apple adalah 3 dari sekian banyak saham yang diperdagangkan di FTX.com.

Perintis FTT adalah Sam Bankman-Fried lulusan Massachusetts Institute of Technology (MIT) Amerika Serikat (AS) pada tahun 2014. Dengan nilai kekayaan Rp 144 triliun, Sam jadi orang terkaya di dunia di sektor blockchain aset kripto versi organisasi Hurun, Tiongkok. Pada 2021, Sam masuk dalam daftar 30 orang terkaya di dunia di bawah usia 30, versi Forbes. Sam Bankman-Fried yang dikenal luas sebagai Pendiri dan CEO bursa aset kripto FTX.com, sebelumnya pada 2017 mendirikan Alameda Research, perusahaan bergerak di bidang perdagangan kuantitatif. Sebelum masuk industri aset kripto, Sam bekerja di Jane Street Capital.

