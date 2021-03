Tertekan Sentimen Gelombang III Covid-19, Harga Minyak Mentah Anjlok 4%

Rabu, 24 Maret 2021 | 06:59 WIB

Texas, Beritasatu.com - Harga minyak mentah dunia turun hingga 4% pada penutupan Selasa (23/3/2021) di tengah kekhawatiran akan meningkatnya pembatasan akibat pandemi Covid-19 dan lambatnya vaksinasi di Eropa, serta menguatnya nilai tukar dolar.

Harga kontrak berjangka minyak mentah jenis Brent turun 4% ke US$ 62,01 per barel, sementara West Texas Intermediate turun 4,4% ke US$ 58,85 per barel.

Sentimen negatif meningkatnya kasus Covid-19 di Eropa akibat mutasi virus mengganggu rencana untuk melonggarkan pembatasan dan mencabut lockdown. Jerman, konsumen minyak terbesar di Eropa, akan memperpanjang lockdown hingga April. Beberapa negara juga telah memperketat kebijakan lockdown seperti Prancis, Polandia, dan Ukraina.

Program vaksinasi berjalan lamban karena terbentur masalah produksi dan persediaan, sehingga para pemimpin Uni Eropa akan membahas rencana pembatasan ekspor vaksin pekan ini.

Dolar yang kuat juga membebani harga. Jual beli minyak mentah menggunakan dolar sehingga minyak akan semakin mahal bagi negara-negara lain.

