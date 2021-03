Bursa Asia Dibuka Melemah, Investor Khawatir Pemulihan Ekonomi Kembali Terganjal Pandemi

Rabu, 24 Maret 2021 | 09:12 WIB

Oleh : Faisal Maliki Baskoro / FMB

Singapura, Beritasatu.com - Bursa Asia dibuka melemah pada awal perdagangan hari ini, Rabu (24/3/2021). Keraguan akan pemulihan ekonomi dari damapk pandemi membebani pergerakan pasar modal.

Nikkei 225 Tokyo turun 1,31%, Indeks Komposit Shanghai turun 0,41%, Hang Seng Hong Kong turun 0,95%, S&P/ASX 200 Australia naik 0,52%, dan Kospi Korsel turun 0,09%.

Raksasa internet Tiongkok Tencent akan mengumumkan laporan keuangan tahunan hari ini. Saham Tencent di Hong Kong naik 1% hari ini.

Di Taiwan, saham Taiwan Semiconductor Manufacturing Company setelah Intel mengatakan akan membangun dua pabrik cip senilai US$ 20 miliar di Arizona.

Wall Street ditutup melemah pada perdagangan Selasa (23/3/2021) di tengah-tengah kekhawatiran investor akan pemulihan ekonomi yang terganjal kenaikan kasus Covid-19.

Uni Eropa masih kewalahan menangani pandemi. Program vaksinasi berjalan lamban karena terbentur masalah produksi dan persediaan, sehingga para pemimpin UE akan membahas rencana pembatasan ekspor vaksin.

Beberapa negara telah memperketat kebijakan lockdown seperti Prancis, Polandia, dan Ukraina. Jerman juga akan memperpanjang lockdown hingga April.

Dow Jones Industrial Average turun 0,94%, S&P 500 turun 0,76%, Nasdaq turun 1,12%. Pada praperdagangan Rabu (24/3/2021), Dow futures naik 0,04%, S&P futures naik 0,04%, dan Nasdaq futures naik 0,19%.

Bursa Eropa ditutup melemah pada perdagangan Selasa (23/3/2021). Indeks Stoxx500 Eropa turun 0,2%, DAX Jerman naik 0,03%, FTSE Inggris turun 0,4%, CAC Prancis turun 0,39%, dan FTSE MIB Italia turun 0,61%.

Harga kontrak berjangka minyak mentah jenis Brent turun 4% ke US$ 62,01 per barel, sementara West Texas Intermediate turun 4,4% ke US$ 58,85 per barel.

Sumber: CNBC.com