Fokus Pasar: Harga Komoditas Batu Bara Naik Signifikan

Rabu, 24 Maret 2021 | 09:31 WIB

Oleh : Muhammad Ghafur Fadillah / FMB

Jakarta, Beritasatu.com - Fokus para pelaku pasar pada hari ini tertuju pada kenaikan harga batu bara yang terjadi pada beberapa bulan terakhir. Pengetatan aktivitas industri yang terjadi akibat kembali berlakunya lockdown jadi sebab peningkatan harga batu bara.

Dalam riset hariannya, Pilarmas Sekuritas menjelaskan, kenaikan harga batu bara acuan tentu menjadi katalis positif bagi kinerja emiten maupun pendapatan ekspor. Meski demikian, Pilarmas mengatakan meningkatnya harga batu bara acuan dapat menjadi pemicu naiknya inflasi. Lantaran, kenaikan dari biaya produksi sebagai dampak dari kenaikan harga batu bara acuan dinilai dapat memberikan kenaikan pada harga jual produk.

Adapun, jika mengacu pada data historis, harga batu bara acuan telah naik +24.56% dalam satu bulan terakhir dan +16.94% sejak awal tahun.

Terbaru, lewat kebijakan Domestic Market Obligastion (DMO), baik batu bara maupun B30, menjadi langkah pemerintah guna menekan impor bahan bakar dan menjaga stabilitas harga dalam negeri.

BACA JUGA PLN Optimalkan Pemanfaatan Abu Sisa Pembakaran Batu Bara

Sementara itu, untuk memenuhi kebutuhan batu bara dalam negeri, pemerintah mematok harga jual batu bara bara yang digunakan sebagai penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum dipatok US$70 per metrik ton free on board (FOB) vessel.

Kemudian, pemerintah juga mewajibkan pemegang IUP, IUPK, dan PKP2B memenuhi DMO sebesar 25% dari rencana jumlah produksi batu bara yang disetujui.

“Penetapan harga US$70 sebetulnya memberikan dampak baik ke konsumen karena bisa mendapatkan penghematan cukup besar disebabkan harga batu bara internasional yang mengalami kenaikan,” jelas Pilarmas, Rabu (24/3).

Lebih lanjut, apabila mengacu pada data Kementerian ESDM, pada 2018 saat rata-rata harga batu bara pada kisaran US$99 per metrik ton, kebijakan harga DMO batu bara mampu menciptakan penghematan BPP sebesar Rp 17,9 triliun. Lalu, pada 2019 rata-rata harga batu bara pada kisaran US$ 77,9 per metrik ton, kebijakan yang sama mampu menghemat BPP sebesar Rp11 triliun.

“Sedangkan selama 2020, harga batu bara relatif lebih rendah dari harga capping sehingga tidak ada penghematan biaya. Penentuan harga jual batu bara pada sektor ketenagalistrikan dimaksudkan untuk menjamin PLN dapat membeli batu bara dalam negeri sesuai kemampuan finansialnya, tanpa ada tambahan subsidi dan kenaikan tarif dasar listrik,” jelas Pilarmas.

Di sisi lain, besaran harga jual batu bara untuk kelistrikan sebesar US$ 70 per metrik ton tersebut telah mempertimbangkan kelayakan ekonomi perusahaan pertambangan agar dapat beroperasi secara berkelanjutan. Apabila ditentukan lebih rendah dari HBA US$ 70 per metrik ton, diperkirakan akan terjadi potensi kecenderungan ekspor yang akan menimbulkan kelangkaan batu bara dalam negeri.

Pilarmas menilai, kebijakan DMO menjadi langkah yang tepat oleh pemerintah untuk menjaga supply energi dalam negeri tetap stabil yang menjadi salah satu penopang pemulihan ekonomi.

BACA JUGA Adaro Ajukan Perpanjangan Kontrak Pertambangan di Tabalong

Sumber: BeritaSatu.com