Ombudsman Minta Pemerintah Tunda Impor Beras

Rabu, 24 Maret 2021 | 14:55 WIB

Oleh : WBP

Jakarta, Beritasatu.com- Ombudsman Republik Indonesia (ORI) meminta Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian melakukan rapat koordinasi terbatas untuk menunda keputusan pelaksanaan impor beras sebanyak 1 juta ton sebagaimana direncanakan sebelumnya.

Anggota ORI Yeka Hendra Fatika mengatakan stok beras dalam negeri dinilai masih mencukupi sehingga tidak memerlukan impor beras selama beberapa waktu ke depan. "Ombudsman RI meminta Kementerian Perekonomian untuk melaksanakan rakortas menunda keputusan impor beras, bukan menunda pelaksanaan, hingga menunggu perkembangan panen, dan pengadaan Perum Bulog paling tidak sampai awal Mei," kata Yeka dalam konferensi pers daring di Jakarta, Rabu (24/3/2021).

Ombudsman RI menghimpun data dari Badan Pusat Statistik dan Kementerian Perdagangan yang menunjukkan bahwa stok beras di dalam negeri masih aman dan mencukupi sehingga tidak memerlukan impor.

Berdasarkan data Kementerian Perdagangan, stok beras di gudang Perum Bulog mencapai 883.585 ton dengan perincian 859.877 ton merupakan cadangan beras pemerintah (CBP), dan 23.700 ton beras komersil.

Dari jumlah stok CBP yang ada, terdapat stok beras turun mutu sebanyak 400.000 ton, yang berasal dari pengadaan dalam negeri di periode 2018-2109 dan importasi pada tahun 2018. Sehingga stok beras yang layak konsumsi kurang dari 500.000 ton di gudang Bulog. Jumlah tersebut sekitar 20% dari kebutuhan beras rata-rata tiap bulan sekitar 2,5 juta ton.

Dalam rangka menjaga ketersediaan dan stabilisasi harga beras, Rakortas pada 2018 memutuskan ketersediaan stok beras Perum Bulog pada akhir tahun harus 1 hingga 1,5 juta ton per tahun.

Sedangkan stok beras di tempat lain berdasarkan data Kementerian Perdagangan per Februari 2021 yaitu di penggilingan sekitar 1 juta ton, 6.300 ton di lumbung pangan masyarakat, 36.000 ton di Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC) 260.200 ton di hotel restoran dan kafe (horeka), dan di rumah tangga sebanyak 3,2 juta ton. "Kalau dijumlahkan total stok sekitar 6 juta ton kurang sedikit," kata Yeka.

Namun menurut Yeka, ketersediaan stok beras siap pakai di gudang Bulog bisa segera terpenuhi dengan adanya panen raya padi yang sedang berlangsung.

Hasil survei BPS menyebutkan luas panen padi periode Januari-April sebanyak 4,6 juta hektare (ha) yang diperkirakan akan menghasilkan 25,3 juta ton gabah kering giling dan menjadi beras sebanyak 14,5 juta ton beras. Jumlah ini naik 26,8% yaitu 3 juta ton beras dibandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya.

Yeka menuturkan salah satu indikator kecukupan dan kelangkaan stok beras dapat dilihat dari pasokan beras di Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC). Saat ini pasokan beras di PIBC cenderung berlebih di angka 3.300-3.500 ton per hari yang mengindikasikan sedang terjadinya panen raya padi. "Normalnya itu pasokan beras PIBC 3.000 ton per hari, kalau sudah 2.000 ton per hari mulai gelisah dan harga naik, kalau 1.000 ton itu sudah terjadi kelangkaan," kata Yeka.

Dari data-data tersebut Ombudsman menilai saat ini pemerintah Indonesia tidak memerlukan impor beras dalam waktu dekat.

Sumber: ANTARA