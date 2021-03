Sejalan Mata Uang Asia, Rupiah Ditutup Melemah ke Rp 14.425

Rabu, 24 Maret 2021 | 15:34 WIB

Oleh : Whisnu Bagus Prasetyo / WBP

Jakarta, Beritasatu.com - Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) sore ini Rabu (24/3/2021) ditutup melemah dibandingkan posisi kemarin. Pergerakan rupiah di tengah mata uang Benua Kuning yang berada di zona merah.

Mengacu data Bloomberg, rupiah sore ini pukul 15.00 WIB di pasar spot exchange ditutup sebesar Rp 14.425 per dolar AS atau melemah 28,5 poin (0,2%) dari penutupan sebelumnya. Rupiah hari ini diperdagangkan dengan kisaran Rp 14.420- Rp 14.460 per dolar AS.

Berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia (BI), hari ini berada di posisi Rp 14.455 per dolar AS atau menguat dari posisi Rp 14.421 per dolar AS dengan kisaran perdagangan Rp 14.527-Rp 14.382 per dolar AS.

Mata Uang Asia

Adapun Yen Jepang terhadap dolar AS melemah 0,06 poin (0,06%) mencapai 108,6 yen per dolar AS, dolar Hong Kong melemah 0,001 poin (0,02%) mencapai 7,7 per dolar AS, won Korea Selatan melemah 4,02 poin (0,3%) mencapai 1.133 won per dolar AS. Sedangkan rupe India melemah 0,17 poin (0,25%) mencapai 72,6 per rupe India, renmimbi Tiongkok melemah 0,005 (0,09%) mencapai 6,5 per dolar AS.

Sementara dolar Singapura terhadap dolar AS melemah 0,002 poin (0,16%) mencapai 1,34 per dolar AS, peso Filipina melemah 0,03 poin (0,08%) mencapai 48,6 per dolar AS, ringgit Malaysia melemah 0,0095 poin (0,23%) mencapai 4,13 per dolar AS, baht Thailand melemah 0,03 (0,1%) mencapai 31,0.

