ESDM Evaluasi Insentif Penurunan Harga Gas Industri

Rabu, 24 Maret 2021 | 18:44 WIB

Oleh : Rangga Prakoso / WBP

Jakarta, Beritasatu.com - Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan penyerapan gas industri belum optimal. Untuk itu akan dilakukan evaluasi terkait industri yang masuk dalam penerima insentif penurunan harga gas menjadi US$ 6 per million british thermal unit (MMBTU).

Realisasi penyerapan gas atas pelaksanaan Kepmen ESDM Nomor 89 K/10/MEM/2020 tahun 2020, yaitu penurunan harga gas sektor industri mencapati 229,4 BBTUD atau baru 61% dari alokasi yang ditetapkan.

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Tutuka Ariadji mengatakan evaluasi dilakukan bersama dengan Kementerian Perindustrian. Dia menyayangkan insentif penurunan harga gas yang sudah berjalan hampir 1 tahun belum optimal penyerapannya. "Memang kami perlu koordinasi yang baik dengan Kemperin bahwa industri yang menyerap gas khusus melaporkan dampaknya selama setahun ini. Kalau tidak 100% terserap dan melaporkan masalahnya apa, sangat disayangkan. Saya perlu setuju melakukan evaluasi dengan Kemperin," kata Tutuka dalam rapat dengan Komisin VII DPR, di Jakarta, Rabu (24/3/2021).

Anggota Komisi VII DPR Ratna Juwita Sari menuturkan belum optimalnya penyerapan gas tersebut membebani produsen dan pemasok gas. Pasalnya produsen dan pemasok gas sudah mengurangi keuntungan agar harga gas bisa turun menjadi US$6 per MMBTU. "Kami melihat banyak perusahan yang mendapatkan dispensasi terkait harga gas ini malah seperti tidak memaksimalkan performance mereka, malah mereka membebani," ujarnya.

Sementara itu, anggota Komisi VII DPR Ridwan Hisjam mengusulkan agar pemerintah mengevaluasi kembali penerima insentif harga gas sebesar US$ 6 per MMBTU. Hal ini agar insentif tersebut tepat sasaran. Menurutnya masih ada industri yang sampai saat ini membeli gas dengan harga pasar dan masih mampu berproduksi. "Banyak industri yang dapat dari harga pasar dari industri yang dapat prioritas ada selisih US$ 2, industri yang nggak dapat, mereka jalan enggak ada masalah," ujarnya.

