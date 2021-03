Gara-gara Kapal Raksasa Kandas di Terusan Suez, Harga Minyak Naik 6%

Kamis, 25 Maret 2021 | 07:18 WIB

Oleh : Faisal Maliki Baskoro / FMB

MV Ever Given (Evergreen) milik Taiwan, kapal sepanjang 400 meter dan lebar 59 meter, bersandar ke samping dan menghalangi semua lalu lintas di jalur air Terusan Suez Mesir, Rabu 24 Maret 2021. (Foto: AFP/ Kanal Suez)

Texas, Beritasatu.com - Harga minyak mentah dunia melonjak hingga 6% pada perdagangan Rabu (24/3/2021), gara-gara kapal kargo yang kandas dan memblokir Terusan Suez. Sejumlah kalangan khawatir insiden tersebut akan menghambat distribusi minyak mentah.

Harga minyak mentah Brent naik 6% ke US$ 64,48 per barel, sementara harga minyak mentah AS West Texas Intermediate (WTI) naik 6,1% ke US$ 61,29.

Harga minyak mentah telah kembali ke level prapandemi berkat pemangkasan produksi dan pemulihan aktivitas ekonomi. Namun, belakangan ini kasus Covid-19 kembali meningkat di Eropa. Kekhawatiran akan gelombang III Covid-19 membuat harga minyak mentah jatuh hingga 6% pada perdagangan Selasa (23/3/2021).

BACA JUGA Lebih 100 Kapal Antre Masuk di Terusan Suez Akibat MV Ever Given Kandas

Kapal kontainer raksasa MV Ever Given yang kandas di Terusan Suez, menyebabkan antrean lebih dari 100 kapal. Pada Rabu (24/3/2021), Bloomberg melaporkan insiden itu menyebabkan penumpukan lebih dari 100 kapal yang berusaha transit di kanal.

Evergreen Marine Corp Taiwan, yang menyewa kapal di bawah kontrak waktu, mengatakan pemilik kapal menginformasikan bahwa kapal tersebut dicurigai terkena angin kencang yang tiba-tiba. Angin kencang menyebabkan lambung kapal menyimpang dari jalur air dan secara tidak sengaja menabrak dasar dan kandas.

Hingga berita ini diturunkan, kapal kontainer raksasa itu masih tersangkut.

Sumber: CNBC.com