Lawan Arah Pergerakan Bursa Global, Bursa Asia Dibuka Positif

Kamis, 25 Maret 2021 | 08:19 WIB

Oleh : Faisal Maliki Baskoro / FMB

Singapura, Beritasatu.com - Bursa Asia dibuka menguat pada perdagangan Kamis pagi (25/3/2021), di tengah-tengah anjloknya sektor teknologi menyusul aksi jual di Wall Street.

Indeks Nikkei 225 Tokyo naik 0,63%, S&P/ASX 200 naik 0,3%, dan Kospi Korsel naik 0,19%.

Pelaku pasar memantau peregrakan saham produsen smartphone Tiongkok Xiaomi yang baru saja melaporkan kenaikan laba triwulan IV 2020 sebesar 36,7% menjadi 3,2 miliar yuan (Rp 7 triliun), di atas ekspektasi survei pasar Reuters sebesar 2,9 miliar yuan.

Saham teknologi di Asia terkena koreksi. Di Jepang, Softbank Group turun 2% lebih, sedangkan di Korsel, SK Hynix turun 0,37%.

BACA JUGA Tertekan Sentimen Covid-19, Bursa Eropa Ditutup Mixed

Wall Street ditutup melemah pada akhir perdagangan Rabu (24/3/2021). Saham-saham terkait pemulihan ekonomi dan saham teknologi anjlok.

Dow Jones Industrial Average melemah 0,01%, S&P 500 turun 0,55%, dan Nasdaq anjlok 2,01%. Di praperdagangan Kamis (25/3/2021), Dow Jones futures naik 0,15%, S&P futures naik 0,14%, Nasdaq futures naik 0,13%.

Di Eropa, Indeks Stoxx600 naik 0,02%, DAX Jerman turun 0,35%, FTSE Inggris naik 0,2%, CAC Prancis naik 0,03%, FTSE MIB Italia naik 0,39%.

Harga minyak mentah dunia melonjak hingga 6% pada perdagangan Rabu (24/3/2021), gara-gara kapal kargo yang kandas dan memblokir Terusan Suez. Sejumlah kalangan khawatir insiden tersebut akan menghambat distribusi minyak mentah.

Harga minyak mentah Brent naik 6% ke US$ 64,48 per barel, sementara harga minyak mentah AS West Texas Intermediate (WTI) naik 6,1% ke US$ 61,29.

Sumber: CNBC.com