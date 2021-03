Grab for Business Perluas Layanan untuk Perusahaan

Kamis, 25 Maret 2021 | 17:46 WIB

Oleh : Herman / IDS

Country Managing Director of Grab Indonesia Neneng Goenadi (kiri) dan Director of Grab for Business, Grab Indonesia Roy Nugroho (kanan) dalam konferensi pers serangkaian solusi digital Grab for Business, Kamis (25/3/2021). (Foto: Berita Satu/Herman)

Jakarta, Beritasatu.com – Untuk membantu perusahaan mengelola kebutuhan hariannya, Grab sudah menghadirkan layanan Grab for Business. Kali ini, berbagai solusi digital yang ada dalam layanan tersebut juga telah diperluas untuk lebih meningkatkan efisiensi dan produktivitas perusahaan.

Serangkaian solusi digital terbaru dari Grab for Business ini meliputi GrabProtect, GrabFood for Business, GrabExpress Same Day, GrabGifts yang dapat mendukung kampanye marketing perusahaan, Grab Digital Business untuk mempermudah akses terhadap berbagai produk digital, serta platform extension.

Country Managing Director of Grab Indonesia, Neneng Goenadi menyampaikan, semangat Grab for Good terus memotivasi Grab untuk berupaya menghadirkan inovasi teknologi yang dapat berdampak positif bagi masyarakat dan berkontribusi pada perkembangan ekonomi digital di Indonesia.

“Dengan hadirnya sejumlah solusi baru ini, kami berkomitmen untuk menjawab kebutuhan harian perusahaan dengan menyediakan layanan yang lebih tepat sasaran dan bernilai, sekaligus mendukung mitra pengemudi, merchant, dan agen kami untuk mendapatkan lebih banyak peluang penghasilan dan manfaat dari ekonomi digital, serta turut berkontribusi dalam upaya pemulihan ekonomi Indonesia,” kata Neneng Goenadi dalam konferensi pers secara virtual, Kamis (25/3/2021).

Ditambahkan Director of Grab for Business, Grab Indonesia Roy Nugroho, Grab menghadirkan sejumlah layanan baru untuk Grab for Business untuk menjawab kebutuhan perusahaan dalam mengontrol kegiatan bisnisnya, sehingga menjadi lebih efisien dan produktif.

Berikut detail solusi digital terbaru dari Grab for Business :

1. Perjalanan Bisnis Terpadu.

Sejak peluncuran perdananya pada 2016, Grab for Business sudah menyediakan solusi transportasi terintegrasi untuk perusahaan, dimulai dari GrabCar, GrabBike, dan GrabRental untuk para karyawan perusahaan. Di tengah situasi saat ini, Grab for Business turut menghadirkan GrabProtect dan GrabCar Elektrik.

2. Layanan Pesan-Antar Makanan Perusahaan.

Layanan ini memungkinkan pilihan pemesanan dalam jumlah besar, pemesanan paralel dan pemesanan terjadwal untuk perusahaan.

3. Layanan Pengiriman Bisnis.

Grab for Business juga meluncurkan GrabExpress Sameday, pilihan layanan pengiriman yang lebih ekonomis dan dapat mengantar barang dalam waktu enam jam pada hari yang sama. Layanan ini merupakan pilihan tambahan selain GrabExpress Instant yang menawarkan pengantaran tiba di tujuan dalam dua jam.

4. Pemberian Hadiah dan Apresiasi melalui GrabGifts.

Selain mempermudah perusahaan untuk mendukung produktivitas karyawannya dengan memberikan voucher GrabGifts (transportasi dan makanan) sebagai bentuk apresiasi, GrabGifts juga dapat mendukung kampanye digital perusahaan.

5. Akses ke Produk Digital.

Dengan Grab Digital Business, perusahaan dapat dengan mudah memperluas penawaran produk digitalnya kepada pelanggan. Dengan koneksi Single Application Programming Interface (API) di sistem Grab Digital Business, perusahaan dapat mengintegrasikan berbagai produk digital seperti pulsa, paket data, pembayaran tagihan, dan voucher mitra pengemudi Grab ke dalam platform mereka. Contohnya, perusahaan ecommerce dapat memilih untuk mengintegrasikan pulsa dan pembayaran tagihan dari Grab Digital Business untuk menyediakan produk tersebut kepada konsumen mereka.

6. Platform Extension.

Web Booking dan Portal Grab for Business dapat diintegrasikan atau ditambahkan di portal perusahaan, sehingga mereka dapat dengan mudah melacak dan mengelola operasionalnya dalam satu platform saja. Sebagai contoh, berbagai layanan dari Grab for Business telah diintegrasikan ke Portal Bela Pengadaan, platform pengadaan digital milik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

BACA JUGA Grab dan Lazada Kolaborasi Pengiriman Barang Ramah Lingkungan

Sumber: BeritaSatu.com