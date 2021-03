Grab for Business Tingkatkan Efisiensi Perusahaan Hingga 35%

Kamis, 25 Maret 2021 | 18:43 WIB

Oleh : Herman / IDS

Country Managing Director of Grab Indonesia Neneng Goenadi (kiri) dan Director of Grab for Business, Grab Indonesia Roy Nugroho (kanan) dalam konferensi pers serangkaian solusi digital Grab for Business, Kamis (25/3/2021). (Foto: Berita Satu/Herman)

Jakarta, Beritasatu.com – Untuk membantu perusahaan mengelola kebutuhan hariannya mulai dari transportasi hingga pengiriman, Grab telah menghadirkan layanan Grab for Business. Berdasarkan studi kasus Grab for Business yang telah dilakukan, perusahaan dapat meningkatkan penghematan biaya hingga 35% dengan beralih dari layanan transportasi dan pengiriman dengan kontrak jangka panjang ke layanan yang disesuaikan dengan kebutuhan lewat pemanfaatan teknologi Grab.

“Ssebagai pelopor platform digital yang menyediakan berbagai layanan untuk mengelola kebutuhan harian perusahaan, Grab for Business saat ini telah melayani lebih dari 7.000 perusahaan termasuk Danamon, Pertamina Bina Medika, dan Bukalapak,” kata Director of Grab for Business, Grab Indonesia Roy Nugroho dalam konferensi pers secara virtual, Kamis (25/3/2021).

Untuk membantu perusahan menjaga efisiensi, kontrol, produktivitas serta mengusahakan tercapainya agility selama pandemi, Grab juga telah memperluas solusi digital untuk layanan Grab for Business. Serangkaian solusi digital terbaru dari Grab for Business ini meliputi GrabProtect, GrabFood for Business, GrabExpress Same Day, GrabGifts yang dapat mendukung kampanye marketing perusahaan, Grab Digital Business untuk mempermudah akses terhadap berbagai produk digital, serta platform extension.

Roy menyampaikan, dengan semakin dibatasinya interaksi fisik, perusahaan saat ini tengah mencari cara baru untuk melanjutkan kegiatan operasional bisnis dan berinteraksi dengan para karyawannya, sekaligus mengapresiasi kerja keras mereka dengan dukungan solusi digital.

“Karenanya, kami menghadirkan sejumlah layanan baru untuk Grab for Business yang akan membuat lebih mudah berbagai urusan bisnis dan menjawab kebutuhan perusahaan untuk mengontrol kegiatan bisnisnya sehingga menjadi lebih efisien dan produktif,” ujar Roy.

Sumber: BeritaSatu.com