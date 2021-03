Perkuat Modal, BNI Rilis Surat Utang Rp 7,2 Triliun

Kamis, 25 Maret 2021 | 19:00 WIB

Oleh : Whisnu Bagus Prasetyo / WBP

Jakarta, Beritasatu.com - PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) telah menyelesaikan penjajakan pasar (roadshow) dalam rangka pricing (pembentukan harga) terkait penerbitan surat utang dalam denominasi dolar Amerika Serikat (AS) Tier 2 Subordinated Notes sebesar US$ 500 juta atau Rp 7 2 triliun bertenor 5 tahun. Bunga yang ditawarkan sebesar 3,75% per tahun.

Tier 2 Subordinated Notes akan menjadi penerbitan pertama perseroan berdasarkan program Euro Medium Term Note (EMTN) yang dibentuk pada 6 Mei 2020 sebagaimana diperbaharui pada 22 Maret 2021 (program EMTN). Berdasarkan program EMTN, perseroan dapat menerbitkan surat utang secara bertahap dengan jumlah pokok maksimal US$ 2 miliar.

Direktur Keuangan BNI, Novita Widya Anggraini, menyebutkan penerbitan surat utang ini akan memperkuat struktur permodalan dengan pendanaan yang relatif stabil atau tidak fluktuatif. “Dana surat utang akan digunakan untuk pembiayaan dan pendanaan umum perseroan, sehingga semakin memperkuat keuangan BNI yang saat ini solid," kata dia di Jakarta, Kamis (25/3/2021).

Di sisi lain, penerbitan surat utang ini juga menambah opsi investasi bagi para pemilik modal di pasar internasional yang ingin menanamkan dananya di instrumen-instrumen keuangan perusahaan asal Indonesia.

Surat utang BNI mendapat peringkat Ba2 dari Moody’s, dan BB dari Fitch. Untuk penerbitan ini, BNI menunjuk Citigroup dan HSBC sebagai joint global coordinator dan joint bookrunners.

Respon Positif dari Investor Global

Di tengah kondisi ekonomi yang menantang akibat pandemi, penerbitan Tier 2 Subordinated Notes mendapat respons positif dari investor global. Hal ini ditandai dengan permintaan yang masuk mencapai US$ 2,2 miliar atau kelebihan permintaan (oversubscribed) hingga 4,4 kali dari nilai yang diterbitkan.

“Tingginya permintaan dari para investor global ini menjadi indikasi baiknya tingkat kepercayaan investor asing kepada perseroan jika melihat kinerja dan strategi perseroan di tengah pandemi saat ini, serta kepercayaan investor global terhadap proses pemulihan ekonomi nasional,” ungkap Novita.

Sumber: BeritaSatu.com