Aviliani: Kolaborasi Pelaku Industri Percepat Pemulihan Ekonomi

Kamis, 25 Maret 2021 | 19:25 WIB

Oleh : Feriawan Hidayat / FER

Jakarta, Beritasatu.com - Ekonom senior dari Institute for development of Economic and Finance (Indef), Dr Aviliani memprediksi tahun 2021 masih menjadi tahun yang penuh tantangan. Namun, dia optimistis perekonomian Indonesia masih akan tumbuh.

"Melihat langkah cepat pemerintah Indonesia dalam melakukan vaksinasi massal, pemulihan ekonomi diharapkan bisa lebih cepat dan ekonomi Indonesia masih dapat tumbuh 3% hingga 4% di tahun 2021 ini,” kata Aviliani, dalam acara seminar bertajuk "Potential in Motion" yang diadakan Shell Lubricants Indonesia secara virtual, Kamis (25/3/2021).

Namun untuk mendukung percepatan pemulihan ekonomi, Aviliani mendorong para pelaku usaha serta kalangan industri untuk berkolaborasi dan terus bergerak melakukan terobosan yang strategis. Aviliani juga mengapresiasi inisiatif Shell dalam mengambil peranan menggerakan potensi industri untuk mendukung pertumbuhan bisnis.

"Pelaku usaha dan industri harus terus bergerak, jangan diam. Situasi saat ini menuntut pelaku industri harus cepat melakukan perubahan. Inisiatif Shell sebagai penyedia solusi end-to-end akan memberikan optimisme industri tanah air. Optimisme adalah modal ekonomi membaik," kata Aviliani.

Sementara itu, President Director & Country Chair Shell Indonesia, Dian Andyasuri, mengatakan, melalui Shell Lubricant Solutions, Shell kini tak hanya menyediakan produk pelumas berkualitas untuk keperluan industri, namun juga layanan inovatif untuk perawatan mesin, hingga pengetahuan tentang tren industri dan berbagai tantangan teknis.

"Pemerintah telah berkomitmen untuk masuk ke era industri 4.0, dan hal ini tentunya akan diikuti oleh tantangan-tantangan baru yang akan dihadapi oleh kalangan industri tanah air,” ujarnya.

Dian menambahkan, hadirnya mesin-mesin industri yang canggih memerlukan perawatan dan berbagai solusi untuk mendukung efisiensi dan pertumbuhan bisnis. "Kami yakin Shell Lubricant Solutions dapat menjadikan Shell mitra strategis pemerintah serta para pelanggan dalam mendorong kemajuan industri tanah air,” tandasnya.

Director Shell Lubricants Indonesia, Andri Pratiwa, menerangkan, di masa pandemi, bisnis pelumas Shell memegang peranan penting dalam mendukung operasi bisnis dengan memasok produk-produk premium yang menjamin efisiensi operasi mesin.

"Tahun ini, Shell Lubricants Indonesia menghadirkan tujuh produk terbaru yang akan memberikan nilai optimal bagi operasional mesin mulai dari rangkaian produk pelumas, gemuk, dan coolant atau pendingin radiator,” terangnya.

Untuk mendukung Paris Agreement dan upaya pemerintah menahan laju pemanasan global, Shell meluncurkan rangkaian produk pelumas yang netral karbon (carbon neutral) di tahun 2021 ini. Rangkaian produk netral karbon yang tersedia di Indonesia antara lain Shell Gadus S5, Shell Omala S4 WE, Shell Omala S4 GXV, Shell Mysella S5, dan Shell Rimula R6 LM.

"Kami menyadari, semakin banyak pelaku bisnis yang mencari solusi untuk menjalankan bisnisnya secara lebih ramah terhadap lingkungan. Karena itu, Shell ingin membantu dengan menyediakan rangkaian produk yang memungkinkan operasional bisnis sehari-hari mereka berjalan lebih efisien dan rendah emisi," tandas Andri Pratiwa.

