IHSG Berpotensi Sedikit Koreksi di Pertengahan Tahun Ini

Kamis, 25 Maret 2021 | 19:40 WIB

Oleh : Nabil Syarifudin Al Faruq / WBP

Jakarta, Beritasatu.com— PT Mandiri Sekuritas memproyeksikan pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada pertengahan tahun 2021 akan mengalami sedikit koreksi apabila indeks tidak mampu kembali ke level 6.200 akhir bulan ini.

Analis Teknikal Mandiri Sekuritas, Hadiyansyah mengatakan, pada pedangangan saham kemarin, IHSG belum mampu untuk melewatai level resistance. Secara teknikal, indeks untuk saat ini masih berada di posisi sideways dan memiliki sedikit gap pada level 6.150. Indeks pada hari ini terlihat gagal bertahan di level 6.150. Pergerakan indeks berpotensi menuju ke level 6.000 dan akan menguji terlebih dahulu. Apabila level 6.000 tidak berhasil ditahan, maka estimasi indeks akan berada di sekitar level 5.000 an.

“Secara analisis teknikal, beberapa bulan ke depan akan mengalami sedikit koreksi. Namun, overall kisaran trading rate-nya sideways, mungkin paling ekstrem berada di level 5.500 sampai 6.500,” ujar dia dalam paparan publik Media Training Invitation, Kamis (25/3/2021).

Meski demikian, Mandiri Sekuritas menilai bahwa IHSG pada akhir tahun 2021 akan mengalami rebound seiring terjadinya window dressing. Hadiyansyah juga menilai bahwa indeks masih akan bertumbuh dalam beberapa tahun seiring dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia. “Namun dalam perjalanan pertumbuhan pasar modal Indonesia juga tidak luput dari sentimen-sentimen yang akan mempengaruhi laju indeks,” jelas dia.

Dalam menghadapi pergerakan indeks tahun ini, investor bisa melirik sektor perbankan yang sampai saat ini masih menjadi favorit. Untuk diketahui, bobot sektor perbankan hampir 40% pada IHSG. Biasanya, sektor ini juga akan rebound dulu dibandingkan sektor lainnya. “Sementara untuk sektor pertambahan, kami melihat saat ini pergerakannya sudah mulai berbalik ke arah menurun,” ujar dia.

Di sisi lain, Mandiri Sekuritas pada tahun 2020 telah mengalami pertumbuhan nasabah ritel 75% menjadi 156.000. Pertumbuhan jumlah nasabah tersebut berdampak pada aktivitas transaksi, di mana rata-rata transaksi harian nasabah retail meningkat hingga 130% year on year (yoy). Lebih dari 95% nasabah retail Mandiri Sekuritas melakukan aktivitas transaksi secara online melalui platform digital MOST Mobile MOST Desktop, dan MOST web.

Mandiri Sekuritas juga telah menghadirkan fitur terbaru pada website MOST.co.id yakni MOST Forum. Fitur ini memberikan akses informasi analisis dan rekomendasi berkualitas secara interaktif dengan pakar modal bagi para nasabah.

Sumber: BeritaSatu.com