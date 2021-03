Percepat Transformasi Digital, Grab Gelar Grab For Business 2021

Kamis, 25 Maret 2021 | 20:22 WIB

Oleh : Eman Kure / EHD

Jakarta, Beritasatu.com - Grab, supper app terkemuka di Asia Tenggara menggelar forum tahunan untuk berdiskusi tentang kegiatan bisnis dan ekonomi di Indonesia. Pada kesempatan ini juga, Grab menjelaskan rencana Grab for Business pada tahun 2021. Melalui forum ini, Grab juga memaparkan berbagai masukan dalam transformasi digital untuk membantu percepatan pemulihan bisnis serta ekonomi dari beragam industri di Indonesia.

“Ini akan menjelaskan bagaimana setiap industri melakukan percepatan transformasi digital. Grab percaya bisa memberdayakan masyarakat luas,” kata Neneng Goenadi, Country Managing Director Grab Indonesia melalui virtual conference, Kamis (25/3).

Mengusung tema "Driving Digital Transformation & Business Forward, Grab Business Forum 2021" akan menghadirkan pembicara ternama, yakni Pandu Sjahrir Commissioner of Bursa Efek Indonesia, Roy Nugroho selaku Director of Grab for Business Grab Indonesia, Neneng Goenadi Country Managing Director Grab Indonesia, Muhammad Chatib Basri ekonom senior Indonesia, dan Raja Keraton Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X.

Grab sendiri sudah meluncurkan Grab for Business sebagai solusi untuk memajukan perekonomian bangsa. Grab for Business menyajikan berbagai bantuan layanan untuk perusahaan mulai layanan perjalanan bisnis, pesan antar makanan, pengiriman bisnis, hadiah dan apresiasi (GrabGifts), sampai akses ke produk digital.

Grab for Business adalah pelopor platform digital yang mengelola kebutuhan harian perusahaan yang sudah dipercaya banyak perusahaan besar. Terbukti, data menunjukkan 7.000 lebih perusahaan di Indonesia telah menggunakan layanan ini. Grab for Business akan mengirimkan laporan setiap bulannya sehingga perusahaan bisa melakukan analisis sendiri dan melakukan evaluasi.

Upaya Mendukung Mitra

Di sisi lain, juga telah melakukan berbagai upaya untuk mitra supaya tetap bertahan di tengah pandemi Covid-29. Terdapat empat upaya yang dilakukan Grab supaya membantu mitra tetap mengembangkan bisnis di tengah pandemi Covid-19.

Neneng menyebut bahwa Grab sudah melakukan digitalisasi pada ratusan ribu Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Indonesia. Dia menilai, di saat pandemi Covid-19 saat ini, penting sekali untuk melakukan adaptasi dengan merambah bisnis secara online atau digital. Apalagi, penggunaan internet sedang meningkat pesat.

Pertama-tama kami memastikan bahwa kami mendigitalisasi banyak UMKM di Indonesia di masa pandemi. Lebih dari 500 ribu terdigitalisasi, mereka juga dapat training dari program Grab Accelerator, sudah dua batch,” jelas Neneng.

Selanjutnya, terdapat juga usaha pendidikan dengan webinar yang dilakukan Grab supaya UMKM makin andal memanfaatkan digital. Berbagai tema telah dilakukan untuk mentransfer ilmu dari pakar kepada mitra.

Berikutnya, Grab juga menyediakan layanan Grab Protect untuk menjamin keamanan para mitra pengemudi dan juga pelanggan setia Grab. Diharapkan, ini dapat menciptakan rasa aman di situasi pandemi.

Terakhir, Neneng menyebut Grab Assistant sebagai salah satu solusi yang Grab berikan untuk membantu membangkitkan roda perekonomian.

“Selanjutnya, kami membantu inovasi di tahun 2020 kemarin, pada PSBB ketat, kami meluncurkan Grab Assistant artinya pengemudi tetap mendapatkan income dengan mengantar groceries. Pelanggan pun bisa membeli dari rumah tanpa keluar. Sebenarnya ada banyak sekali yang dilakukan Grab, tapi itu beberapa di antaranya,” tandas Neneng.

