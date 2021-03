Harga Minyak Mentah Turun 4% Akibat Lemahnya Permintaan

Jumat, 26 Maret 2021 | 07:27 WIB

Oleh : Faisal Maliki Baskoro / FMB

Texas, Beritasatu.com - Harga minyak mentah dunia turun sekitar 4% pada penutupan perdagangan Kamis (25/3/2021). Bertambahnya kasus Covid-19 di Eropa menyebabkan sejumlah negara kembali menerapkan lockdown. Kapal kandas di Terusan Suez masih menghambat jalur distribusi minyak mentah dan kargo.

Harga minyak mentah jenis Brent turun 3,8% ke US$ 61,95 per barel, sementara West Texas Intermediate AS turun 4,28% ke US$ 58,26 per barel.

Harga minyak mentah dunia melonjak hingga 6% pada perdagangan Rabu (24/3/2021), gara-gara kapal kargo yang kandas dan memblokir Terusan Suez. Sejumlah kalangan khawatir insiden tersebut akan menghambat distribusi minyak mentah.

Namun, kandasnya kapal Ever Given tidak terlalu berdampak pada harga minyak karena mayoritas tujuan kapal tanker minyak adalah Eropa, sedangkan permintaan minyak di Eropa sedang lemah karena lockdown.

Dalam rapat 1 April nanti, OPEC+ diperkirakan akan memperpanjang pemangkasan produksi minyak dunia hingga Mei, menyusul melemahnya harga minyak belakangan ini akibat berkurangnya permintaan.

Sumber: CNBC.com