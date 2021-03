Bayan Resources Raih Perpanjangan Fasilitas Perbankan

Jumat, 26 Maret 2021 | 07:32 WIB

Oleh : Nabil Syarifudin Al Faruq / FMB

Jakarta, Beritasatu.com — PT Bayan Resources Tbk (BYAN) memperoleh perpanjangan fasilitas revolving loan senilai US$ 75 juta dan fasilitas bank garansi sebesar US$ 20 juta dari Mitsui Banking Corporartion Singapore Branch.

Berdasarkan keterbukaan informasi, pada tanggal 24 Maret 2020 perseroan telah menandatangani perjanjian fasilitas yang diubah menjadi perpanjangan fasilitas perbankan dari Mitsui Banking Corporartion Singapore Branch yang sebelumnya didapat pada 21 Maret 2018 dan 29 Maret 2019.

Dalam perjanjian tersebut, tercatat perubahan beberapa syarat dan ketentuan tertentu, yakni berupa pengurangan fasilitas revolving loan menjadi senilai US$ 75 juta di mana sebelumnya sebesar US$ 100 juta dan pengurangan fasilitas bank garansi menjadi US$ 20 juta dari sebelumnya US$ 30 juta.

“Perpanjangan fasilitas perbankan tersebut diperpanjang selama 3 tahun hingga tanggal 19 Maret 2024,” jelas Direktur Utama Bayan Resources Dato DR’ Low Tuck Kwong, Jumat (26/3/2021).

Untuk diketahui, fasilitas perbankan tersebut bertujuan untuk membiyai kebutuhan operasional dan modal kerja perseroan serta anak usahanya. Selain itu, fasilitas tersebut juga untuk memenuhi kebutuhan penerbitan bank garansi guna menunjang kegiatan operasional perseroan dan anak usaha.

“Fasilitas perbankan tersebut dijamin oleh jaminan perusahaan yang diberikan oleh PT Bara Tabang yang merupakan anak usaha perseroan,” jelas dia.

Dengan tersedianya fasilitas perbankan tersebut, maka perseroan akan tetap memiliki kemampuan lebih baik dalam melakukan alokasi dana untuk kegiatan operasional dan belanja modal bagi perseroan dan anak usahanya.

Di sisi lain, Bayan Resources pada tahun ini menargetkan perolehan penjualan dan produksi batubara mencapai 34 juta Metric Ton (Mt) seiring antisipasi perseroan terhadap musim kemarau. Jumlah ini menurun 8,11% dari realisasi tahun lalu yakni 37 Mt.

Berdasarkan investor guidance dalam situs resmi, perseroan menyebutkan, pihak Bayan telah mengantongi komitmen kontrak penjualan sebesar 27,2 juta Mt untuk batubara dengan rata-rata kalori 4.579 GAR Kcal/kg. Kontrak tersebut setara dengan 80% dari target yang telah ditentukan untuk tahun 2021.

Ada pun untuk penetapan harga, pihak Bayan mengatakan sekitar 25% dari kontrak ini akan menggunakan harga tetap yaitu US$36 per ton, sedangkan sisanya sebesar 75% menggunakan harga floating saat ini.

Lebih lanjut, dari segi produksi tambang Perkasa Inakakerta tahun ini diperkirakan menyumbang batubara maksimal sebanyak 1,2 juta ton, lalu tambang Teguh Sinarabadi sebesar 3 juta ton hingga 3,4 juta ton. Kemudian konsesi Tabang dan Wahana Baratama diproyeksikan berkontribusi masing-masing 26,8 sampai 27,8 juta ton dan 1,2 hingga maksimal 1,6 juta ton.

Sedangkan, untuk pemindahan lapisan penutup/overburden removal diproyeksikan sedikit meningkat menjadi 120 juta bcm hingga 140 juta bcm, sejalan dengan dimulainya penambangan pada konsesi Tiwa Abadi. Tambang Wahana Baratama, Teguh Sinarabadi dan Firman Ketaun Perkasa juga memiliki volume overburden removal yang rendah.

Untuk rata-rata cash cost di tahun 2021 sendiri, Bayan Resources memperkirakan akan berada di kisaran US$ 27-29 per ton dengan rata-rata harga jual di kisaran US$ 38-US$ 40 per ton.

Sumber: BeritaSatu.com