Bursa Asia Dibuka Positif Seiring Pergerakan Wall Street

Jumat, 26 Maret 2021 | 09:14 WIB

Oleh : Faisal Maliki Baskoro / FMB

Singapura, Beritasatu.com - Bursa Asia dibuka menguat pada perdagangan Jumat (26/3/2021) seiring dengan menguatnya Wall Street pada penutupan sebelumnya.

Nikkei 225 Tokyo naik 1,02%, indeks komposit Shanghai naik 0,65%, Hang Seng Hong Kong naik 0,55%, ASX 200 Australia naik 0,27%, dan Kospi Korsel naik 0,37%.

Ketua the Federal Reserve Jerome Powell mengindikasikan bahwa pihaknya akan mencabut stimulus suatu hari nanti. The Fed akan mengurangi quantitative easing (QE) secara bertahap dan ketika perekonomian sudah pulih sepenuhnya, stimulus QE itu akan dicabut.

Dia juga mengatakan pemulihan ekonomi AS lebih cepat dari perkiraan berkat stimulus fiskal dan program vaksinasi Covid-19.

Harga minyak mentah dunia turun sekitar 4% pada penutupan perdagangan Kamis (25/3/2021). Brent turun 3,8% ke US$ 61,95 per barel, sementara West Texas Intermediate AS turun 4,28% ke US$ 58,26 per barel.

Sumber: CNBC.com