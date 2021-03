Gelar Topping Off, Arumaya Residences Diserahkan ke Konsumen pada 2022

Seremoni topping off Arumaya Residences yang dihadiri (ki-ka) Iwan Susanto, Managing Director of Woh Hup Indonesia; Kurniawan Kasudarman, Director Hongkong Land; Djap Tet Fa, President Director Astra Property; Idot Supriadi, President Director of ACSET, Jumat, 26 Maret 2021. (Foto: istimewa)