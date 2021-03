Harga Minyak Rebound karena Berlanjutnya Penyumbatan Terusan Suez

Sabtu, 27 Maret 2021 | 06:56 WIB

Oleh : Whisnu Bagus Prasetyo / WBP

Chicago, Beritasatu.com - Harga minyak menguat pada perdagangan Jumat (27/3/2021) di tengah kekhawatiran kapal kontainer raksasa yang kandas di Terusan Suez dapat memblokir jalur pengiriman selama berminggu-minggu. Hal ini akan menghambat pasokan global. Meski demikian, secara mingguan masih melemah menuju pekan ketiga berturut-turut.

Minyak mentah Brent naik 4,23% ke US$ 64,57 per barel, setelah turun 3,8% pada Kamis (26/3/2021). Sementara minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) AS naik 4,12% menjadi US$ 60,97 per barel, setelah jatuh 4,3% sehari sebelumnya.

Kedua tolok ukur minyak turun secara mingguan lebih 3%, menyusul pelemahan 6% minggu lalu.

Kapal kontainer kandas memblokir lalu lintas di Terusan Suez, salah satu jalur pengiriman tersibuk di dunia antara Asia dan Eropa, termasuk minyak dan bahan bakar olahan, biji-bijian, dan perdagangan lainnya.

Otoritas menghentikan semua kapal yang memasuki terusan pada Kamis. Kapal tersebut mungkin membutuhkan waktu berminggu-minggu untuk bisa digeser dari kanal itu. "Penyumbatan Terusan Suez dapat berlangsung selama berminggu-minggu sehingga menimbulkan kekhawatiran berkurangnya pasokan di pasar minyak," kata peneliti Nissan Securities, Yasushi Osada.

Sementara di satu sisi ada kekhawatiran gelombang baru Covid-19 di Eropa dan di tempat lain sehingga memperlambat pemulihan permintaan bahan bakar global dan diperkirakan akan membatasi kenaikan harga.

Negara-negara di Eropa memperketat aturan pembatasan untuk menekan penyebaran Covid-19, yang kemungkinan akan mengurangi permintaan bahan bakar dari wilayah tersebut. Jerman, ekonomi terbesar di Eropa, mengalami peningkatan kasus virus corona terbesar sejak Januari.

Di bagian barat India, pihak berwenang memerintahkan warganya di dalam rumah karena infeksi baru mencapai tingkat tertinggi dalam 5 bulan.





