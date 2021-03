Gelar ICE 2021, PLN Dorong Inovasi Kelistrikan Karya Anak Bangsa

Sabtu, 27 Maret 2021 | 20:09 WIB

Oleh : Yudo Dahono

Jakarta, Beritasatu.com – PLN kembali menggelar PLN ICE (Innovation & Competition in Electrcity) di tahun 2021. Gelaran PLN ICE 2021 ini merupakan wujud peran aktif PLN untuk terus mendorong inovasi anak bangsa di sektor kelistrikan.

Bertajuk “Electrifying Lifestyle”, tahun ini gelaran ICE diisi oleh kompetisi desain inovasi kendaraan listrik, desain peralatan kelistrikan serta ide program bisnis teknologi tepat guna. Dengan lahirnya karya inovasi anak bangsa ini diharapkan Indonesia tidak hanya menjadi konsumen dari kendaraan dan peralatan listrik, namun juga dapat menjadi produsen.

“Kita melihat pemanfaatan energi di seluruh dunia mulai bergeser ke listrik, mulai dari kendaraan, kompor, teknologi pertanian, dan sebagainya. Oleh karena itu kita ingin mendorong lahirnya karya-karya anak bangsa, agar kita tidak menjadi konsumen, tetapi juga bisa menjadi produsen,” ucap Direktur Utama PLN, Zulkifli Zaini melalui keterangan, Sabtu (27/3/2021).

Pendaftaran kompetisi dibuka hingga 7 Mei 2021 melalui situs web ice.pln.co.id . Untuk kategori kendaraan listrik terdapat 4 sub kategori yaitu sub kategori mobil listrik, sub kategori motor listrik, sub kategori sepeda listrik dan sub kategori kendaraan listrik roda tiga. Kompetisi kategori kendaraan listrik dapat diikuti oleh mahasiswa aktif dari perguruan tinggi.

Sementara untuk kategori Non Kendaraan Listrik terdapat 2 sub kategori yaitu sub kategori peralatan listrik dan sub kategori program bisnis. Kompetisi kategori ini dapat diikuti oleh mahasiswa, komunitas, dan pelaku UMKM.

Peserta yang terdaftar akan melalui tahap seleksi administrasi dan tahap seleksi proposal. PLN akan memilih 15 proposal terbaik untuk setiap sub kategori yang akan melakukan presentasi di hadapan dewan juri.

PLN akan memilih 3 pemenang pada masing-masing sub kategori. Selain itu, pemenang pada masing-masing sub kategori (kecuali kategori mobil listrik) juga akan diberikan pendanaan untuk membuat prototype dari hasil ide proposalnya. Adapun total nilai hadiah dan pendanaan untuk pembuatan prototype mencapai Rp 1 miliar.

“Jadi kami ingin proposal yang dibuat peserta tidak hanya ide, tapi dapat diwujudkan menjadi karya nyata anak bangsa,” ucap Zulkifli.

Lahirnya inovasi karya anak bangsa melalui PLN ICE ini diharapkan dapat mendorong gaya hidup elektrifikasi yang lebih ramah lingkungan. Selain itu, dengan berpindah dari pemanfaatan peralatan kehidupan, khususnya kendaraan listrik berbahan bakar minyak ke listrik juga dapat meningkatkan ketahanan energi nasional.

“Kalau kita berpindah ke listrik, selain lebih efisien dan ramah lingkungan, tentu ini akan meningkatkan ketahanan energi nasional karena penyediaan listrik memanfaatkan potensi yang ada di dalam negeri,” pungkas Zulkifli.

PLN ICE merupakan gelaran tahunan program PLN Peduli yang dilaksanakan oleh PLN. Tahun sebelumnya, PLN ICE (Innovation, Conference, and Exhibition) 2020 menggelar Lomba Karya Inovasi, Konferensi dan Pameran bertema Listrik untuk Pencapaian Sustainable Development Goal’s (SDG’s).

Sumber: BeritaSatu.com