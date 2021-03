Harga Minyak Anjlok, Pendapatan Raksasa-raksasa Migas Dunia Turun 35% pada 2020

Minggu, 28 Maret 2021 | 09:34 WIB

Oleh : Faisal Maliki Baskoro / FMB

Jakarta, Beritasatu.com - Harga minyak yang anjlok membuat pendapatan raksasa-raksasa minyak dunia sepanjang 2020 mengalami penurunan 35,4% menjadi US$ 1,3 triliun (Rp 18.740 triliun) dari US$ 2,02 triliun di 2019.

Kantor berita Turki Anadolu Agency menganalisa laporan keuangan 14 raksasa migas dunia: ExxonMobil, Chevron, ConocoPhillips, Halliburton, Schlumberger, Baker Hughes, Shell, BP, Total, Eni, Equinor, Lukoil, Rosneft, dan Saudi Aramco.

Pendapatan Shell anjlok terdalam sebesar 48%, sementara pendapatan BP, Aramco, dan Exxon turun lebih dari 30% sepanjang 2020.

Pandemi Covid-19 menyebabkan permintaan minyak mentah dunia melemah sehingga harga minyak tertekan, bahkan sempat terjun ke teritori negatif tahun lalu. Hal ini membuat sejumlah perusahaan migas mengalami kerugian.

ExxonMobil mencatatkan kerugian tahunan pertama kalinya sejak merger Exxon dan Mobil pada 1999. ExxonMobil melaporkan kerugian US$ 22,44 miliar pada 2020 dari laba US$ 14,39 miliar tahun 2019.BP juga mencatatkan kerugian besar US$ 5,7 miliar pada 2020, dibandingkan laba US$ 10 miliar pada 2019. Total mencatat rugi US$ 7,2 miliar pada 2020, turun dari laba US$ 11,27 miliar pada 2019.

Shell berhasil mencatat laba US4 4,85 miliar pada 2020, turun 87% dari tahun sebelumnya sebesar US$ 16,46 miliar. Laba Saudi Aramco turun 44% tahun lalu menjadi US$ 49 miliar.

Harga minyak mentah tahun ini sudah kembali ke level prapandemi, atau di kisaran US$ 60 per barel. Namun, timbul lagi kekhawatiran akan gelombang III Covid-19 yang memicu lockdown yang luas sehingga permintaan kembali melemah.

Pada Jumat kemarin (26/3/2021), harga minyak mentah Brent naik 4,23% ke US$ 64,57 per barel, setelah turun 3,8% pada Kamis (26/3/2021). Sementara minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) AS naik 4,12% menjadi US$ 60,97 per barel, setelah jatuh 4,3% sehari sebelumnya.

Sumber: Oilprice.com, Anadolu