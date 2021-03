Harga CPO Naik, Austindo Nusantara Jaya Raih Laba Bersih US$ 2,2 Juta

Minggu, 28 Maret 2021 | 10:36 WIB

Oleh : Gita Rossiana / FMB

Jakarta, Beritasatu.com - PT Austindo Nusantara Jaya Tbk (ANJT) membukukan laba bersih sebesar US$ 2,2 juta pada 2020. Nilai ini berbanding terbalik dengan pencapaian pada 2019 yang merugi US$ 4,6 juta.

"Pertumbuhan laba bersih ini ditopang oleh kenaikan harga rata-rata minyak kelapa sawit (crude palm oil/CPO) dan produk kernel (PK) pada 2020," tulis manajemen dalam keterangan resmi pada akhir pekan lalu.

Perseroan mencatat Harga Jual Rata-Rata (HJR) CPO pada 2020 sebesar US$ 581/mt, 21,2% lebih tinggi dibandingkan dengan HJR CPO pada 2019 sebesar US$ 479/mt. Sementara itu, HJR PK pada 2020 sebesar US$ 315/mt, 20,7% lebih tinggi dibandingkan dengan HJR PK pada 2019 sebesar US$ 261/mt.

Kenaikan harga ini juga yang menyebabkan Ebitda Austindo Nusantara meningkat dari US$ 22,9 juta pada 2019 menjadi US$ 34,3 juta pada 2020. Begitu juga dengan marjin Ebitda yang meningkat dari 17,5% pada 2019 menjadi 20,9% pada 2020.

Adapun laba bersih ini diperoleh dari pendapatan penjualan dan jasa konsesi pada 2020 yang mencapai US$ 164,1 juta. Nilai ini meningkat 25,9% dibandingkan perolehan pada 2019.

BACA JUGA Saham Sektor Agribisnis Akan Bersinar di 2018

Penjualan CPO dan PK berkontribusi sebesar 98,6% terhadap total pendapatan atau sebesar US$ 161,2 juta, meningkat 27,7% dibandingkan pada 2019 yang mencapai US$ 128,5 juta.

Sementara segmen sagu menyumbang US$ 1,2 juta dari total pendapatan pada 2020, meningkat dari US$ 1 juta pada 2019 yang disebabkan oleh kenaikan volume penjualan. Kemudian, segmen energi terbarukan menyumbang sebesar US$ 574.200 pada 2020, lebih tinggi dibandingkan dengan US$ 444.300 pada 2019.

"Hal ini disebabkan oleh lebih rendahnya pemadaman mesin pada 2020 dibandingkan dengan 2019, seiring dengan perbaikan jaringan PLN," papar dia.

Sedangkan segmen edamame menyumbang US$ 461.300 , meningkat dari USD 332.000 pada 2019. Kenaikan segmen edamame disebabkan oleh kenaikan volume penjualan dan harga jual.

Di sisi lain, perseroan mencatat beban usaha sebesar US$ 22,5 juta, meningkat 32,7% dari US$ 17 juta pada 2019. Peningkatan beban ini karena peningkatan beban penjualan sebagai dampak kenaikan dari pungutan ekspor CPO menjadi US$ 180/mt pada Desember 2020 dari sebelumnya US$ 55/mt pada Juni 2020.

Selain itu, pemerintah memberlakukan pajak ekspor CPO pada Desember 2020 saat harga CPO mencapai US$ 750/mt. Struktur pajak dan pungutan ekspor berarti bahwa keuntungan dari kenaikan harga CPO di atas US$ 800/mt dinikmati oleh pemerintah.

"Selain itu, perseroan juga mengakui keuntungan dari penjualan investasinya di PT Puncak Jaya Power dan beberapa investasi minoritas di perkebunan kelapa sawit masing-masing pada bulan Maret dan September 2019 sebesar US$ 14 juta," tulis dia.

Dari sisi aset, jumlah aset perseroan meningkat sebesar 1,7% menjadi US$ 636,1 juta pada 2020. Hal ini disebabkan oleh tambahan biaya yang dikapitalisasi untuk perkebunan yang belum menghasilkan dan program penanaman kembali di perkebunan Sumatera Utara I dan Pulau Belitung. Selain itu, peningkatan aset juga diperoleh dari pembelian tambahan atas properti, pabrik, dan peralatan, terutama yang berkaitan dengan pabrik kelapa sawit (PKS) Papua Barat dan perluasan kapasitas PKS Kalimantan Barat.

Sementara jumlah liabilitas naik sebesar 1,4% dari US$ 237 juta menjadi US$ 240,4 juta, terutama disebabkan oleh kenaikan pinjaman bank jangka panjang untuk perkebunan Papua Barat. Perseroan masih mampu menjaga rasio utang terhadap ekuitas dan utang terhadap aset di tingkat yang sehat pada 31 Desember 2020 masing-masing sebesar 0,61 dan 0,38.

Pada 2020, perseroan dan entitas anaknya memiliki fasilitas pinjaman bank sejumlah US$ 296,7 juta, yang terdiri dari fasilitas pinjaman bank jangka pendek sejumlah US$ 66,3 juta dan fasilitas pinjaman bank jangka panjang sejumlah US$ 230,4 juta. Fasilitas pinjaman bank jangka panjang tersebut diperuntukkan bagi pembiayaan proyek-proyek di Papua Barat dan pembangunan lini kedua PKS di Kalimantan Barat.

Adapun per 31 Desember 2020, pembangunan lini kedua PKS Kalimantan Barat kami telah mencapai 97% penyelesaian. Pembangunan lini kedua ini bertujuan untuk menggandakan kapasitas pabrik menjadi 90 ton per jam,

Peningkatan kapasitas tersebut telah selesai pada Januari 2021 dan dilanjutkan dengan uji commissioning.

"Kami berharap dapat memulai operasi komersial lini kedua pada Juli 2021, seiring dengan perkiraan peningkatan produksi TBS inti dan TBS yang dibeli dari pihak ketiga," tulis manajemen.

Sumber: BeritaSatu.com