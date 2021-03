Ini 7 Fitur Keselamatan di Mitsubishi Eclipse Cross

Minggu, 28 Maret 2021 | 15:58 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Di segmen kendaraan SUV (Sport Utility Vehicle), Mitsubishi memiliki beberapa lini kendaraan, salah satunya Eclipse Cross. Compact SUV ini dibekali mesin 1.5 liter dengan turbocharger untuk mendukung bodinya yang cukup kompak.

Presiden Direktur PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI), Naoya Nakamura mengungkapkan, Eclipse Cross memiliki desain yang sangat dinamis dan progresif. Bahkan model ini juga telah meraih penghargaan Car of The Year 2019 di Jepang.

Dibanderol dengan harga mulai dari Rp 488.750.000 on the road Jakarta, Eclipse Cross juga didukung fitur keselamatan yang handal. Model ini pun pernah meraih skor keamanan bintang lima saat uji tabrak dari ASEAN New Car Assessment Program (NCAP) tahun 2018. Berikut tujuh fitur keselamatan yang menjadi unggulan di Mitsubishi Eclipse Cross.

Automatic High Beam (AHB)

Fitur ini dihadirkan untuk meningkatkan keselamatan dan kenyamanan berkendara di malam hari, di mana lampu high beam akan berubah otomatis menjadi low beam saat mendeteksi adanya kendaraan lain di depan, tanpa perlu melepas kemudi.

Blind Spot Warning (BSW)

Fitur radar sensor pada bumper belakang Eclipse Cross ini mampu mendeteksi adanya kendaraan di blind sport belakang, serta kanan dan kiri mobil. Saat kendaraan lain terdeteksi di salah satu sisi tersebut, indikator peringatan akan muncul di kaca spion sisi tersebut disertai dengan buzzer.

7 SRS Airbags

Mitsubishi Eclipse Cross sudah dilengkapi 7 SRS Airbags yang terdiri dari front airbag, side airbag, curtain airbag, dan knee airbag untuk membantu melindungi pengendara dan penumpang jika terjadi tabrakan.

Adaptive Cruise Control (ACC)

Fitur ini menjaga jarak antara mobil Anda dengan mobil di depan melalui radar. Sehingga ketika ada kendaraan di depan, jarak antara mobil Anda dan kendaran di depan tetap terjaga. Saat kendaraan di depan lambat atau stop, ACC menurunkan kecepatan atau menghentikan mobil Anda. Selain lebih aman, ACC juga mengurangi stres saat menghadapi kemacetan di jalan.

Rear Cross Traffic Alert (RCTA).

Indikator akan menyala di Combination Meter Display saat RCTA aktif. Jika sensor radar di bumper belakang mendeteksi adanya kendaraan lain yang mendekat saat gigi mundur aktif, akan muncul peringatan di Multi-Information Display, dan indikator berkedip di kedua spion disertai bunyi buzzer.

Ultrasonic Misacceleration Mitigation System (UMS)

Untuk menghindari benturan saat parkir, sistem akan menyalakan suara dan menampilkan peringatan saat sensor depan atau belakang mendeteksi objek yang menghalangi jalur parkir. Tenaga mesin juga akan dikontrol untuk mencegah mobil melaju mendadak tanpa disengaja.

Hill Start Assist (HAS)

Saat menanjak, fitur Hill Start Assist akan mencegah mobil mundur dengan menahan rem hingga dua detik setelah pedal rem dilepas.

