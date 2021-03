Bursa Asia Mixed, Harga Minyak Mentah Menguat

Senin, 29 Maret 2021 | 07:29 WIB

Oleh : Faisal Maliki Baskoro / FMB

Singapura, Beritasatu.com - Bursa Asia dibuka bervariasi pada awal perdagangan hari ini, Senin (29/3/2021). Pasar modal India hari ini libur.

Nikkei 225 Tokyo naik 1,03%, S&P/ASX 200 naik 0,1%, Kospi Korea Selatan turun 0,27%.

Perusahaan streaming video Tiongkok Bilibili akan menjalankan debut perdagangan di Hong Kong hari ini. Bilibili mengikuti jejak dual listing perusahaan seperti Alibaba dan Baidu yang terdaftar di AS dan Hong Kong.

Akhir pekan lalu, S&P 500 menembus rekor baru dan mencatat pertumbuhan 5,8% sepanjang 2021 (year to date).

Harga minyak mentah dunia jenis Brent pagi ini terpantau naik 0,17% ke US$ 64,68 per barel, sementara WTI naik 0,02% ke US$ 60,98 per barel.

Sumber: CNBC.com