Kurs Rupiah Terdepresiasi Tipis 20 Poin Pagi Ini

Senin, 29 Maret 2021 | 09:52 WIB

Oleh : Faisal Maliki Baskoro / FMB

Jakarta, Beritasatu.com - Kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) pada perdagangan pagi hari ini, Senin (29/3/2021), terpantau terdepresiasi ke kisaran Rp 14.430.

Menurut data Reuters, pada pukul 09.30 WIB, di pasar spot exchange, kurs rupiah berada di level Rp 14.430 per dolar AS atau melemah 20 poin (0,14%) dibandingkan perdagangan sebelumnya Rp 14.410. Transaksi rupiah hari ini diperdagangkan dalam kisaran Rp 14.430-Rp 14.430 per dolar AS.

Nilai tukar rupiah terhadap euro melemah 0,09% ke Rp 17.008,6, rupiah terhadap pound sterling melemah 0,1% ke Rp 19.891,8, rupiah terhadap yen melemah 0,24% ke Rp 131,74, rupiah terhadap dolar Australia melemah 0,19% ke Rp 11.027,4, rupiah terhadap dolar Singapura melemah 0,06% ke Rp 10.716,7.

Sumber: BeritaSatu.com