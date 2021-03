Sambut Relaksasi PPN dan DP 0%, Tanrise Bangun Dakota City di Gresik

Senin, 29 Maret 2021 | 13:16 WIB

Gresik, Beritasatu.com - Pengembang Properti, Tanrise Property akan segera membangun proyek hunian tapak baru, Dakota City di atas lahan seluas 100 hektare, yang berlokasi dekat gerbang tol KLBM (Kriyan-Legundi-Bunder-Manyar), di Gresik, Jawa Timur. Proyek hunian tapak ini, menyasar pengguna langsung atau end user dari kalangan milenial.

Founder Tanrise Property, Hermanto Tanoko mengatakan, selama setahun dalam kehidupan new normal akibat pandemi Covid-19, berbagai tantangan dihadapi dunia usaha, tak terkecuali bisnis properti juga terkena imbasnya. Namun Tanrise Property tetap berpikir positif sehingga bisa melakukan hal-hal positif dengan mengembangkan proyek hunian tapak baru.

"Dengan adanya Dakota City para generasi milineal akan mempunyai hunian yang dinamis, nyaman, terjangkau dan strategis karena dekat dengan jalan tol,” ungkap Hermanto, di Gresik, Senin (29/3/2021).

Dakota City ini, sambung dia, menekankan hunian dengan nilai ekologis dan humanis yang memungkinkan para penghuninya bisa saling berinteraksi, bersosialisasi dan berkomunikasu dalam ruang terbuka hijau di lingkungan yang bersih, hijau dan nyaman.

"Proyek ini juga merupakan bentuk komitmen bagi pengembangan dan peningkatan seluruh masyarakat di Jatim, terutama di Gresik dan Surabaya barat,” terang Hermanto.

Direktur Utama Tanrise Property, Belinda Tanoko menjelaskan, dalam beberapa tahun terakhir terjadi tren peningkatkan kebutuhan rumah tinggal yang layak dari generasi muda yang berjuang membangun hidup yang lebih baik dan mengejar impian mereka. “Kami ingin memberikan solusi nyata atas kebutuhan itu dengan menghadirkan satu hunian yang aman dan nyaman untuk mendukung visi mereka,” ujarnya.

Dakota City Dakota memiliki ciri khas aksen lengkung pada fasadnya yang mengikuti tren masa kini dan disesuaikan dengan selera generasi milenial dan generasi berikutnya. "Di lokasi 100 hektare ini kita dapat menikmti kota satelit pertama yang bersih dan akan menjadi trendsetter bagi hunian masa depan,” tandas Belinda.

Direktur Pemasaran Tanrise Property, Joseph Lukito menambahkan, dari keseluruhan lahan seluas 100 hektare yang tersedia, pada tahap awal lahan akan dimanfaatkan seluas 20 hektare untuk 355 unit.

Proyek kota satelit perdana di Gresik ini dibuka dengan menggunakan sistem pengambilan NUP (Nomor Urut Pemesanan) yang bekerja sama dengan agen-agen properti rekanan Dakota City, yaitu Alta, Brighton, DB Real Estate, Galaxy, Propnex, dan Xavier Marks.

"Pada tahap awal ini kita bangun satu klaster dulu sebanyak 335 unit. Terbagi menjadi dua tipe hunian. Pertama, tipe The Potter House satu lantai dengan harga mulai dari Rp 400 juta-an, dilengkapi fasilitas cicilan mulai dari Rp 2 juta-an per bulan. Kedua, tiper The Windsor House, unit satu setengah lantai dengan mezanine dengan harga mulai dari Rp 600 juta-an dengan cicilan mulai dari Rp 3 juta-an per bulan,” imbuh Joseph.

