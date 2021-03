KKP Beri Cold Storage Kapasitas 50 Ton untuk Usaha Pindang Ikan

Senin, 29 Maret 2021 | 13:29 WIB

Oleh : Ridho Syukro / WBP

Jakarta, Beritasatu.com - Ditjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyalurkan bantuan gudang beku (cold storage) berkapasitas 50 ton untuk kelompok pengolah dan pemasar ikan pindang, Bahari Indah di Pasuruan, Jawa Timur (Jatim).

Dirjen PDSPKP KKP Artarti Widiarti mengatakan bahan baku ikan untuk usaha pemindangan tersebut berasal dari Pasuruan, Sidoarjo, Jember, Malang dan Trenggalek. "Jenis ikan yang digunakan untuk pemindangan di antaranya ikan layang, kembung, tembang, selar dan tongkol," kata dia dalam keterangan tertulisnya Senin (29/3/2021).

BACA JUGA KKP dan FAO Luncurkan UPI Pindang Higienis

Dia mengatakan selama ini para pemindang menyimpan bahan baku di cold storage atau gudang beku milik swasta yang terletak di Surabaya dengan biaya sewa Rp 2.500-Rp 5.000 per kilogram. Akibatnya para pelaku usaha sering mengalami kerugian baik dari kerusakan produk karena tidak terjual atau pada saat cuaca buruk, pasokan bahan baku berkurang, dan minim cadangan bahan baku.

Artati berharap bantuan ini bisa meringankan biaya produksi karena bahan baku disimpan pada gudang beku milik kelompok dan dekat dengan sentra pemindangan. “Kesegaran mutu ikan bisa terjaga dan produksi bisa ditingkatkan untuk memenuhi permintaan pasar,” ujar dia.

BACA JUGA KKP-Polri Tingkatkan Sinergi Berantas Penyelundupan Benih Lobster

Sementara Ketua Poklahsar Bahari Indah, Ridwan mengatakan bantuan gudang beku dari KKP sangat bermanfaat, pelaku usaha perikanan mulai nelayan, kelompok pemasar, pengolah ikan, pemilik moda transportasi dan konsumen lainnya yang terlibat dalam rantai bisnis ini merasakan langsung manfaat bantuan tersebut.

Kabupaten Pasuruan salah satu daerah tumpuan usaha pindang di Jatim. Bahkan selama pandemi Covid-19 produksi dan pemasaran ikan pindang Pasuruan meningkat. Saat ini terdapat 15 pemindang skala besar dengan produksi sekitar 3-7 ton per hari atau total 45-105 ton per hari. Selain itu, di Pasuruan juga terdapat 115 pemindang skala rumah tangga yang memproduksi 100-1.100 kilogram per hari atau rata-rata produksi sebesar 125 kilogram per hari per orang. Total produksi pindang di Kabupaten Pasuruan bisa mencapai 14.375 kilogram atau 14,375 ton per hari. Angka ini termasuk pencapaian yang luar biasa.

Sumber: BeritaSatu.com