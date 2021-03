Menkop dan UKM Ajak IMA Bersinergi Dukung UMKM Masuk E-Commerce

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki (kiri atas), President Indonesia Marketing Association (IMA) Suparno Djasmin (kanan atas), Honorary Founding Chairman of IMA Hermawan Kartajaya (tengah atas) dan Sesmen KUKM Arif Rahman Hakim (tengah) berfoto bersama pengurus IMA Pusat dan chapter serta pembicara Didik B. Santoso sebagai Direktur Utama PT Metranet (kiri bawah) dan Hendy Setiono sebagai Founder and Group Chief Executive Officer (CEO) of Baba Rafi Enterprise (kanan bawah), saat Webinar Series, Senin, 29 Maret 2021. Webinar ini berupaya untuk memberikan wawasan dan cara terbaik dalam meningkatkan daya saing UMKM, terutama dalam masa pandemi Covid-19 saat ini. (Foto: BeritaSatu Photo)