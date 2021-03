Harga Emas Turun karena Penguatan Dolar dan Kenaikan Imbal Hasil

Selasa, 30 Maret 2021 | 07:55 WIB

Oleh : Whisnu Bagus Prasetyo / WBP

Chicago, Beritasatu.com - Harga emas melemah lebih 1% ke level terendah lebih dari 2 minggu pada Senin (29/3/2021) karena penguatan dolar dan kenaikan imbal hasil (yield) obligasi AS.

Harga emas di pasar spot turun 1,1% menjadi US$ 1,713.52 per ons. Emas berjangka AS melemah 1,2% menjadi US$ 1.711.60.

"Bullish (penguatan) pasar emas dan perak membutuhkan percikan fundamental," kata analis Kitco Metals, Jim Wyckoff, menambahkan bahwa penguatan dolar AS dan peningkatan imbal hasil membatasi minat beli emas.

Sementara indeks dolar menguat sehingga merusak daya tarik emas bagi investor yang memegang mata uang lain. "Pemulihan cepat ekonomi AS, dengan jumlah vaksin yang meningkat dan pengumuman Presiden AS Joe Biden minggu ini, adalah sentimen negatif jangka pendek untuk emas," tambah Wyckoff.

Biden akan merilis perincian paket belanja infrastruktur berkisar US$ 3 triliun dan US$ 4 triliun pada Rabu.

Imbal hasil obligasi yang tinggi juga menantang status emas sebagai lindung nilai inflasi karena hal itu diterjemahkan ke dalam biaya peluang yang lebih tinggi dari memegang emas batangan yang tidak memberikan hasil.

Sementara paladium melemah 5,3% menjadi US$ 2.532,30, setelah sebelumnya turun ke level terendah lebih 1 minggu di US$ 2.515.

Adapun platinum turun 0,2% menjadi US$ 1,182.42 per ons dan perak melemah 1,4% menjadi US$ 24,69.

Sumber: CNBC