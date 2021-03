Harga Minyak Naik Jelang Pertemuan OPEC+

Selasa, 30 Maret 2021 | 08:23 WIB

Oleh : Whisnu Bagus Prasetyo / WBP

Chicago, Beritasatu.com - Harga minyak naik hampir 1% pada Senin (2/3/2021) setelah Reuters melaporkan bahwa Rusia akan mendukung kestabilan produksi minyak OPEC+ menjelang pertemuan dengan kelompok produsen akhir pekan ini.

Harga minyak Brent naik 41 sen menjadi US$ 64,98 per barel. Sedangkan minyak mentah AS WTI bertambah 59 sen menjadi US$ 61,56 per barel.

“Pasar fokus pada Terusan Suez dan pertemuan OPEC + mendatang, di mana kami mendapatkan indikasi kuat bahwa OPEC akan memperpanjang penurunan produksi,” kata analis Price Futures Group Phil Flynn, di Chicago.

Rusia akan mendukung Organisasi Negara Pengekspor Minyak dan sekutunya termasuk Rusia (OPEC+) untuk menstabilkan produksi pada Mei.

Output kondensat minyak dan gas Rusia meningkat menjadi 10,22 juta barel per hari (bph) dalam periode 1-28 Maret dari 10,1 juta barel per hari pada Februari, dua sumber industri yang mengetahui data tersebut mengatakan kepada Reuters, secara luas sejalan dengan rencana Moskow.

Di Terusan Suez, kapal Ever Given yang dikelilingi kapal tunda bergerak perlahan di tengah kanal pada Senin. Stasiun ExtraNews, mengatakan kapal itu bergerak dengan kecepatan 1,5 knot.

Namun, gangguan dalam industri perkapalan global bisa memakan waktu berminggu-minggu dan mungkin berbulan-bulan untuk diselesaikan.

"Pasar segera menyadari bahwa meskipun ada berita positif, dimana Ever Given sudah bisa bergerak, ada beberapa efek yang tersisa untuk sementara waktu," kata Louise Dickson, analis pasar minyak.

Sementara sentimen yang membatasi kenaikan harga minyak yakni beberapa negara Eropa berjuang menghadapi peningkatan infeksi Covid-19 dengan memperketat pembatasan sehingga menyebabkan permintaan bahan bakar di seluruh benua melemah. Meski demikian, Inggris justru mengakhiri perintah tinggal di rumah pada Senin.

Sumber: CNBC