Bursa Asia Beragam, Saham Nomura Terus Merosot

Selasa, 30 Maret 2021 | 08:40 WIB

Oleh : Whisnu Bagus Prasetyo / WBP

Singapura, Beritasatu.com- Bursa Asia Pasifik diperdagangkan bervariasi (mixed) pada perdagangan Selasa (30/3/2021) karena investor mengamati pergerakan saham perusahaan jasa keuangan Jepang Nomura setelah penurunan Senin.

Nikkei 225 di Jepang melemah 0,11% di awal perdagangan, sementara indeks Topix ambles 0,86%.

Penjualan ritel Jepang turun 1,5% pada Februari dari periode yang sama tahun sebelumnya, menurut laporan awal Selasa yang rilis Kementerian Ekonomi, Perdagangan, dan Industri. Sementara perkiraan pasar adalah turun 2,8%, menurut Reuters.

Saham Nomura terus melemah 2% dalam perdagangan Selasa setelah pada Senin (29/3/2021) jatuh lebih dari 16% karena perseroan memperingatkan kerugian signifikan di salah satu anak usaha di AS, akibat transaksi dengan klien di Negeri Paman Sam itu.

Di tempat lain, Kospi Korea Selatan naik 0,25%. Bursa saham Australia S&P/ASX 200 menguat sekitar 0,1%. Indeks MSCI saham Asia Pasifik di luar Jepang diperdagangkan di bawah garis datar.

Semalam di Amerika Serikat, Dow Jones Industrial Average yang sempat melemah 160 poin berhasil ditutup naik 98 poin mencatat rekor baru ke 33.171. S&P 500 turun 0,09% menjadi 3.971. Nasdaq melemah 0,6% menjadi 13,059.

Mata uang dan minyak

Indeks dolar AS, yang melacak greenback terhadap sekeranjang rekan-rekannya, berada di 92,91 karena sebagian besar menahan kenaikan setelah kenaikannya minggu lalu dari di bawah level 92.

Yen Jepang diperdagangkan pada 109,83 per dolar, relatif lebih lemah dari level di bawah 109 terhadap greenback yang terlihat pekan lalu. Dolar Australia ditransaksikan pada US$ 0,7637, turun dari level di bawah US$ 0,762 yang terlihat pada minggu perdagangan sebelumnya.

Harga minyak naik pada Selasa pagi di market Asia, dengan patokan internasional minyak mentah berjangka Brent naik 0,65% menjadi US$ 65,40 per barel. Minyak mentah berjangka AS bertambah 0,75% menjadi US$ 62,02 per barel.

Sumber: BeritaSatu.com