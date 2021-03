IBC Ciptakan Nilai Tambah Pertambangan dan Energi Indonesia

Selasa, 30 Maret 2021 | 10:13 WIB

Oleh : Nabil Syarifudin Al Faruq / WBP

Jakarta, Beritasatu.com — Pemerintah telah resmi mendirikan pabrik baterai listrik yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pada akhir pekan lalu. Terdapat empat perusahaan BUMN pada sektor pertambangan dan energi yang telah mendirikan Indonesia Battery Corporation (IBC).

Dalam riset harian Pilarmas Sekuritas, Selasa (30/3/2021) Menteri BUMN mengatakan bahwa pembentukan IBC bertujuan menciptakan nilai tambah ekonomi dalam industri pertambangan dan energi, dalam hal ini nikel yang akan menjadi bahan utama baterai kendaraan listrik. "Diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap tujuan pembangunan kelanjutan," demikian dikutip dalam riset tersebut.

Selain itu, investasi dalam skala besar dinilai akan membuka lapangan pekerjaan. Sejalan dengan IBC yang akan mengelola ekosistem industri baterai kendaraan bermotor listrik, IBC juga akan melakukan kerja sama dengan pihak ketiga yang menguasai teknologi dan pasar global untuk membentuk entitas patungan di sepanjang rantai nilai industri baterai kendaraan listrik mulai pengolahan nikel, material precursor dan katoda, hingga battery cell, pack, energy storage system, dan recycling.

IBC rencananya ingin memiliki kapasitas mencapai 140 GWh dan 50 GWh di antaranya akan diekspor dan sisanya digunakan untuk produksi kendaraan listrik di Indonesia. Menteri BUMN mengalokasikan biaya investasi sebesar US$ 17 miliar guna mendukung ekosistem bisnis baterai dari hulu hingga hilir.

Investasi tersebut akan dilakukan secara bertahap yang akan dimulai dari sisi hulu. Nantinya investasi tersebut akan dilakukan oleh mitra-mitra Holding Baterai. Hingga saat ini telah dilakukan penjajakan kepada beberapa perusahaan global yang bergerak di industri baterai kendaraan listrik, seperti dari Tiongkok, Jepang, Korea Selatan, Amerika Serikat, dan Eropa.

Adapun, pada saat ini telah terdapat dua nama perusahaan global yang akan menjadi mitra yakni Contemporary Amperex Technology Co. Ltd (CATL) dari Tiongkok dan LG Chem Ltd dari Korea Selatan

Sumber: BeritaSatu.com