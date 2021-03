Raih Pinjaman US$ 495 Juta, Surya Esa Refinancing Anak Usaha

Selasa, 30 Maret 2021 | 10:56 WIB

Oleh : Muhammad Ghafur Fadillah / WBP

Jakarta, Beritasatu.com- PT Surya Esa Perkasa Tbk (ESSA) melakukan pembiayaan kembali (refinancing) di anak usahanya yakni PT Panca Amara Utama (PAU) dengan mendapat pinjaman berjangka bernilai US$ 495 juta.

Direktur PT Surya Esa Perkasa Tbk, Vinod Laroya menjelaskan fasilitas pijaman tersebut merupakan sindikasi bank lokal dan internasional. "Dengan fasilitas baru ini memungkinkan PAU memiliki struktur keuangan yang lebih ramping dan solid serta membebaskan utang di level induk perusahaan," kata dia dalam keterangan resmi, Selasa (30/3/2021).

Dia mengatakan, fasilitas pinjaman baru ini akan memperkuat posisi keuangan perusahaan terutama di masa-masa yang penuh ketidakpastian.

Adapun sebelumnya, PT Surya Esa Perkasa Tbk diketahui sedang mengembangkan produk baru bernama amonia biru sebagai alternatif energi rendah karbon untuk masa depan. Amonia diketahui banyak digunakan sebagai bahan baku pembuatan pupuk, plastik, dan bahan kimia di seluruh dunia.

Untuk merealisasikan rencana itu, pada 18 Maret 2021, Surya Esa Perkasa, melalui PAU, telah menandatangani MoU untuk pengumpulan, pemanfaatan, dan penyimpanan karbon (carbon capture, utilization, & storage/CCUS), bersama dengan Japan Oil, Gas and Metals National Corporation (JOGMEC), Mitsubishi Corporation (MC), dan Institut Teknologi Bandung (ITB).

Hingga akhir tahun 2021, Surya Esa Perkasa optimistis kinerja akan membaik dari tahun 2020 lalu. Sejalan dengan tren peningkatan permintaan amonia akibat keterbatasan pasokan dan harga yang naik.

Pada 2020, Surya Esa Perkasa membukukan pendapatan US$ 175,5 juta, turun 21% dibandingkan tahun 2019 senilai US$ 221,9 juta. Perseroan mencatatkan rugi bersih US$ 33,6 juta tahun lalu.

Sumber: BeritaSatu.com