Kecepatan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tergantung Pemulihan Global

Jakarta, Beritasatu.com - Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Susiwijono Moegiarso mengungkapkan hingga saat ini pemerintah masih menargetkan pertumbuhan ekonomi di kisaran 4,5% hingga 5,3% dengan titik tengah 5%. Proyeksi tersebut masih tergantung dari perkembangan global dan penanganan Covid-19.

“Kebijakan sangat dinamis dan hingga saat ini berbagai negara masih terus sesuaikan berbagai penanganan Covid-19,” tuturnya dalam webinar Optimalisasi UU Cipta Kerja Sebagai Strategi Utama Akselerasi Investasi Indonesia, Selasa (30/3/2021).

Susi optimistis bahwa tahun ini merupakan peluang pemulihan ekonomi Indonesia setelah tahun lalu mengalami tekanan. Di sisi lain, Susi mengatakan bahwa ada beberapa risiko dapat mempengaruhi proyeksi pertumbuhan ekonomi pertama, penularan Covid-19 yang masih eskalatif di global dan domestik. Oleh karena itu langkah penanganan perlu diintensifkan.

Kendati begitu, untuk penanganan pandemi Covid-19 di dalam negeri sudah semakin baik yang tercermin dari tren penurunan kasus positif Covid-19 pada akhir Februari hingga Maret sejalan dengan implementasi vaksinasi massal yang terus dipercepat.

“Sejak pemberlakuan PPKM tren penurunan kasus alami penurunan kasus harian dan dilihat dari indikator utama. Kasus aktif, tingkat kesembuhan dan tingkat kematian,” tuturnya.

Dalam data yang dipaparkan, kasus aktif Covid-19 di Indonesia relatif jauh lebih baik berada di posisi 8,2% dibandingkan kasus aktif global mencapai 17,20%.

Sementara itu untuk tingkat kesembuhan juga lebih baik yakni di posisi 89,1% sedangkan di tingkat global mencapai 60,61%. Namun untuk tingkat kematian di Indonesia cenderung meningkat.

“Kita sudah relatif mereda dibandingkan kasus aktif global. Namun yang perlu jadi catatan kita, tingkat kematian kita masih tinggi yakni 2,7% dibandingkan global 2,19%,” tuturnya.

Kedua, vaksinasi yang tengah berjalan dipastikan akan terus mengalami akselerasi percepatan, sebab vaksinasi menjadi faktor positif untuk menekan penularan dan mengembalikan confident masyarakat untuk beraktivitas ekonomi.

Hingga 28 Maret 2021, vaksinasi telah tercatat realisasinya mencapai 10,49 juta dosis. Dengan rincian, dosis pertama diberikan kepada 7,25 juta orang, dan dosis kedua diberikan kepada 3,24 juta orang. Program vaksinasi diperkirakan akan berlangsung hingga akhir tahun untuk dapat menciptakan kekebalan kelompok atau herd immunity 70% dari total penduduk.

Untuk vaksin, Susi menjelaskan bahwa Indonesia telah mengantongi 39,1 juta dosis vaksin yang terdiri dari 4,1 juta dosis vaksin jadi dan 35 juta dosis bahan baku vaksin untuk diolah atau bulk.

“Percepatan vaksinasi, dari total target vaksinasi terhadap 181,5 juta penduduk dari 272 juta populasi negara kita. Kita sudah melakukan terus percepatan vaksinasi mudah mudahan ditargetkan sampai akhir tahun bisa kita kejar sampai 426,8 juta dosis vaksin sehingga tercapai herd imunity,” tegasnya.

Ketiga, pemerintah juga melakukan penguatan program PEN untuk dukungan terhadap APBN 2021 yang difokuskan untuk melanjutkan penanganan pandemi dan memperkuat pemulihan ekonomi melalui realokasi ke belanja produktif. Anggaran PEN tahun ini mencapai Rp 699,43 triliun. Jumlah ini meningkat dibandingkan realisasi PEN tahun lalu yang sebesar Rp 579,78 triliun atau terjadi kenaikan 20%

“Kemudian penguatan program PEN bagaimana dioptimalkan hampir Rp 700 triliun untuk mendorong ekonomi kita,” pungkasnya.

Terakhir faktor yang mempengaruhi terkait implementasi reformasi struktural melalui UU cipta kerja, untuk mendukung pemulihan ekonomi jangka pendek menengah dan panjang.

“Kita betul betul posisikan UU cipta kerja untuk melakukan reform struktural jadi bisa siapkan kebutuhan jangka menengah dan panjang nanti mendorong pemulihan ekonomi,” tegasnya.

Keluar Jebakan Middle Income Trap

Di sisi lain, Susi mengklaim UU Cipta Kerja dapat membawa Indonesia keluar dari negara berpendapatan menengah atau middle income trap dengan meningkatkan pendapatan per kapita masyarakat. Pasalnya berdasarkan data Badan Pusat Statistik sensus penduduk Agustus populasi penduduk Indonesia mencapai 270,20 juta dengan 70,72% usia produktif.

“Karena itu pemerintah benar-benar mendorong UU Cipta kerja, sebab beban ekonomi dari sisi struktur tenaga kerja, dan kedua bonus demografi. Jadi ini harus kita pikirkan betul dengan usia produktif 70%, lebih ini salah satu nilai tambah bagi perekonomian kita dan tapi jika tak bisa sediakan lapangan kerja, kita tak ingin bonus demografis jadi bencana demografi untuk kita,” tegasnya.

Dalam paparannya di tahun 2025 diproyeksikan pendapatan per kapita Indonesia menjadi US$ 6.305, kemudian di tahun 2030 disaat bonus demografi pendapatan per kapita akan mencapai US$ 8.804 dan tahun 2025 hingga 2036 diproyeksi Indonesia akan keluar dari middle income trap menjadi negara maju di tahun 2045 dengan pendapatan per kapita meningkat jadi US$ 12.333.

“(UU cipta kerja) Strategi keluar dari jebakan middle income trap dan berbagai proyeksi dilakukan tingkat pertumbuhan ekonomi, dan mengenai simulasi pendapatan perkapita kita untuk keluar dari pendapatan middle income ke negara pendapatan tinggi,” pungkasnya.

