Targetkan Pangsa Pasar Tetap 48,1%, Mitsubishi Fuso Andalkan Fighter

Selasa, 30 Maret 2021 | 14:22 WIB

Oleh : Herman / EHD

Jakarta, Beritasatu.com – Di tahun 2021, PT Krama Yudha Tiga Berlian Motors (KTB) menargetkan pangsa pasar sebesar 48,1% dengan penjualan 31.220 unit. Target ini meningkat dibandingkan pencapaian di 2020 lalu yang sebanyak 24.000 unit dengan pangsa pasar 48,1%.

Sales & Marketing Director KTB Duljatmono mengungkapkan, untuk mencapai target tersebut, KTB akan memperkuat kontribusi Mitsubishi Fuso Fighter yang saat ini bermain di segmen Medium Duty Truck (MDT).

“Fighter akan menjadi salah satu produk kuat kita yang akan menjadi kontributor ke depan di kelas MDT. Apalagi Fighter yang sudah diluncurkan sejak 2018 punya varian luas sebanyak 18 varian untuk memenuhi kebutuhan konsumen di Indonesia,” kata Duljatmono dalam acara media gathering virtual yang digelar KTB, Selasa (30/3/2021).

Selain dari sisi produk, layanan konsumen juga akan diperkuat, meskipun masih dalam situasi pandemi. Beberapa program yang sudah berjalan sejak 2020 antara lain service and spare parts campaign, 2S fleet workshop, Fuso value parts, mobile workshop, hingga spare parts consignment.

“Khusus di tahun 2021, kita sebut sebagai dealer operasional excellence. Jadi selama ini operasional dealer jaringan kita di seluruh Indonesia kurang lebih 227 outlet kita kembangkan terus, kita perkuat. Jadi bukan hanya dari sisi jumlah, tetapi juga dari sisi fasilitas, pelayanan dan kualitas,” paparnya.

Duljatmono menambahkan, KTB juga akan terus memperkenalkan dan memperkuat solusi digital dengan melakukan integrasi dari beberapa sistem yang dimiliki. Kerja sama dengan Tokopedia dalam memasarkan kendaraan Mitsubishi Fuso juga akan terus ditingkatkan.

“Karena skema bisnis sudah mulai berubah akibat adanya pandemi, kita harus perkuat aktivitas yang berkaitan dengan digital. Beberapa aktivitas virtual sudah kita lakukan dan akan terus kita laksanakan dan kita kembangkan lagi,” kata Duljatmono.

