Tingkatkan Kepercayaan Masyarakat, Bank Banten Bersinergi dengan BRI

Jakarta, Beritasatu.com - PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk (Bank Banten) bersinergi dengan PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI) guna meningkatkan kepercayaan masyarakat.

Pada Senin (29/3/2021), Direktur Utama Agus Syabarrudin bersama Direktur Utama BRI Sunarso membahas rencana kerja sama dalam bidang perbankan. Turut hadir dalam kegiatan tersebut Komisaris Utama Bank Banten Hasanuddin dan Direktur Bisnis Bank Banten Cendria Tj. Tasdik.

Agus menjelaskan, Bank Banten telah menyusun beberapa inisiatif strategis yang bertujuan untuk membangun kembali kepercayaan para stakeholder melalui empat pilar utama strategi. Yakni pengembangan modal insani, penguatan permodalan dan likuiditas, pengembangan teknologi informasi, serta penyelarasan model bisnis.

“Dalam upaya pengembangan Bank Banten, sinergi dengan BRI adalah salah satu pilihan yang tepat dan sejalan dengan keempat pilar utama strategi Bank Banten sebagai upaya meningkatkan kepercayaan masyarakat,” kata Agus, sebagaimana dikutip dari keterangan tertulisnya.

"Dalam waktu dekat ini kami akan merealisasikan kerja sama money market, capacity building, dan pengembangan Teknologi Informasi serta bidang lainnya. Kami yakin dengan penerimaan yang baik serta dukungan penuh dari BRI, Bank Banten akan segera bangkit dan mengambil peranan penting sebagai lokomotif pembangunan Provinsi Banten,” tutup Agus.

Sebagai informasi, Bank Banten telah mencanangkan budaya perusahaan yakni TRUST (Think different, Resilience, Universe, Service excellence, and Track) — sebagai panduan berpikir dan bertindak bagi seluruh insan Bank Banten atau yang biasa disebut Banteners.

