Minyak Turun Jelang Pertemuan OPEC+ dan Terusan Suez Dibuka

Rabu, 31 Maret 2021 | 06:17 WIB

Oleh : Whisnu Bagus Prasetyo / WBP

Chicago, Beritasatu.com - Harga minyak turun pada perdagangan Selasa atau Rabu dini hari WIB (31/3/2021) karena Terusan Suez kembali dibuka untuk lalu lintas pelayaran kapal dan penguatan dolar. Sementara fokus pasar bergeser ke pertemuan tingkat menteri OPEC+. Analis memperkirakan grup tersebut akan memperpanjang pembatasan pasokan mengingat suramnya prospek permintaan.

Minyak mentah Brent turun 84 sen, atau 1,3%, menjadi US$ 64,14 per barel, sedangkan minyak West Texas Intermediate AS ambles US$ 1,01, atau 1,6%, pada US$ 60,55 barel.

Kapal-kapal bergerak kembali melalui Terusan Suez sehari setelah kapal kontainer Ever Given mulai mengapung. Sebelumnya kapal sepanjang 400 meter ini memblokir jalur tersebut selama hampir seminggu. Sebanyak 422 kapal yang tertahan bisa dibersihkan dalam 3,5 hari.

"Kenaikan harga yang terakumulasi selama Terusan Suez tersumbat tak berlangsung lama, lalu lintas kembali normal secara bertahap," kata analis pasar minyak Rystad Energy, Louise Dickson.

BACA JUGA Dow Anjlok, Apple dan Microsoft Pimpin Pelemahan

Sementara dolar naik ke level tertinggi 1 tahun. Hal ini membebani harga minyak karena minyak mentah yang dihargakan dalam dolar lebih mahal bagi pembeli dalam mata uang lain.

Dengan kekhawatiran kekurangan pasokan fisik yang mereda, pasar akan memantau pertemuan OPEC+ Kamis (1/4/2021). Arab Saudi siap memperpanjang pemotongan produksi hingga Juni dan menambah pemangkasannya di tengah gelombang terbaru penguncian akibat virus corona, kata sumber yang menjelaskan masalah tersebut pada Senin (29/3/2021).

"Guncangan harga yang kita lihat berarti bahwa OPEC+ kemungkinan perlu mengambil pendekatan yang hati-hati," kata bank ING.

BACA JUGA Mayoritas Bursa Eropa Ditutup Menguat

Bank ING berpandangan bahwa OPEC+ kemungkinan akan menahan tingkat output tidak berubah.

Sementara JPMorgan yakin OPEC+ sebagian besar akan menghentikan pemotongan produksinya hingga Mei. Adapun Arab Saudi akan memperpanjang pemotongan sukarela 2 bulan lagi hingga akhir Juni.

"Kami mengharapkan aliansi untuk mulai menambah produksi 500.000 barel per hari (bpd) mulai Juni dan berlangsung hingga Agustus," riset penelitian.

Sumber: CNBC