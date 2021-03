Emas Turun 2% Setelah Imbal Hasil Obligasi AS Melonjak

Rabu, 31 Maret 2021 | 06:38 WIB

Oleh : Whisnu Bagus Prasetyo / WBP

Chicago, Beritasatu.com - Harga emas melemah hampir 2% pada perdagangan Selasa atau Rabu dini hari WIB (31/3/2021) karena penguatan dolar dan kenaikan imbal hasil obligasi AS di tengah harapan untuk pemulihan ekonomi AS yang lebih cepat.

Harga emas di pasar spot turun 1,7% menjadi US$ 1,682.81 per ons setelah sempat turun sekitar 2% ke level terendah sejak 8 Maret di US$ 1.678.40. Emas berjangka AS ditutup melemah 1,7% menjadi US$ 1.686.

Patokan imbal hasil obligasi AS 10 tahun naik ke level puncak dalam 14 bulan pada Selasa pagi sebelum turun, didukung harapan pertumbuhan dan kenaikan inflasi menjelang rencana infrastruktur jutaan dolar Presiden AS Joe Biden.

"Penggerak jangka pendek tampaknya menjadi sangat bearish (melemah) untuk emas," kata analis OANDA, Edward Moya, menyematkan pelemahan emas akibat penguatan dolar dan kenaikan imbal hasil.

Indeks dolar melonjak ke level tertinggi lebih dari 4 bulan, membuat emas dalam denominasi greenback lebih mahal bagi pemegang mata uang lainnya.

Imbal hasil Treasury AS yang lebih tinggi telah mengancam daya tarik emas sebagai lindung nilai inflasi karena meningkatkan biaya peluang memegang emas batangan, yang tidak membayar bunga.

Sementara paladium naik 1,8% menjadi US$ 2.574.26, setelah sebelumnya naik lebih 3%. Perak turun 2,5% menjadi US$ 24,05 per ons dan platinum turun 1,8% menjadi US$ 1,154.89.

Sumber: CNBC