Branding yang Tepat Akan Hasilkan Merek Kuat

Rabu, 31 Maret 2021 | 12:32 WIB

Oleh : Whisnu Bagus Prasetyo / WBP

Majalah MIX-Marketing Communication resmi meluncurkan buku Brands Journey, From Zero to Hero secara virtual, Selasa 30 Maret 2021. (Foto: Dok)

Jakarta, Beritasatu.com- Branding yang tepat akan menghasilkan merek kuat sekaligus mamu bertahan menghadapi berbagai tantangan dari masa ke masa. Hal itu terungkap dalam peluncuran buku Brands Journey, From Zero to Hero secara virtual Selasa (30/3/2021) yang menyajikan studi kasus 11 merek pionir, sekaligus living legend brand di Indonesia. Buku yang resmi dluncurkan Majalah MIX-Marketing Communication (SWA Group) ini membahas 11 brand yakni Bank OCBC NISP, Bintang Toedjoe, Bio Farma, Campina, Danone Indonesia (AQUA dan SGM), Kereta Api Indonesia (KAI), MY BABY, Panasonic, Sasa, Sharp, dan Telkomsel.

“Branding yang tepat akan menghasilkan merek yang kuat, merek yang bisa bertahan dalam berbagai situasi, sukses menghadapi berbagai tantangan dari masa ke masa," kata Editor Buku Brands Journey, From Zero to Hero, Lis Hendriani dalam keterangan tertulis yang diterima Rabu (31/3/2021).

Di dalam buku setebal 235 halaman ini, diuraikan lika-liku perusahaan menghadapi berbagai tantangan dalam membangun, mengelola, dan membesarkan brand-nya. Kisah mereka menunjukkan betapa kelincahan perusahaan dalam menghadapi dinamika pasar dan konsumen menjadi sangat penting dalam mencetak sebuah brand yang kuat. "Tidak hanya diukur dari umurnya yang panjang, brand yang kuat bahkan bisa diberi nilai tinggi yang setara dengan sejumlah nilai mata uang (brand value) yang bisa menempatkan perusahaan pemiliknya pada posisi tawar yang tinggi,” papar Lis yang juga Pemimpin Redaksi Majalah MIX MarComm ini.

Di dalam buku ini, dibahas tantangan karena perubahan perilaku dan preferensi konsumen, tantangan di level channel distribusi dan komunikasi, tantangan akibat perubahan regulasi, tantangan perubahan teknologi, hingga tantangan pandemi Covid-19.

Menghadapi tantangan yang dinamis ini, kata Lis, dibutuhkan brand guardianship atau perwalian merek yang militan untuk membangun, mengelola, dan membesarkan merek. Dalam buku juga diulas bahwa brand yang kuat ternyata dikawal para brand guardian yang konsisten dan persisten mengeksekusi strategic brand management.

Dia menegaskan bahwa buku ini ditulis sebagai apresiasi kepada para pemilik brand yang telah berhasil membesarkan mereknya dan menjadikanya sebagai merek kuat, yang bisa bertahan hidup puluhan, bahkan ratusan tahun sampai sekarang.

Bagi para praktisi branding, lanjut Lis, moral cerita di dalam buku ini diharapkan dapat menjadi teladan dalam brand guardianship merek yang berada dalam tanggung jawabnya. “Sementara itu, bagi para brand enthusiast dan mahasiswa yang sedang mempelajari ilmu branding, buku ini diharapkan dapat memperkaya wawasan tentang implementasi strategic brand management di perusahaaan-perusahaan terkemuka di Indonesia,” ungkapnya.

