Mayoritas Bursa Asia Melemah, Manufaktur Tiongkok Tumbuh

31 Maret 2021

Oleh : Faisal Maliki Baskoro / FMB

Singapura, Beritasatu.com - Mayoritas bursa Asia melemah pada perdagangan Rabu (31/3/2021). Data resmi Pemerintah Tiongkok menunjukkan aktivitas manufaktur meningkat selama bulan Maret.

Nikkei 225 Tokyo melemah 0,86%, Indeks Komposit Shanghai turun 0,43%, Hang Seng Hong Kong turun 0,7%, S&P/ASX 200 naik 0,78%, Kospi Korsel turun 0,28%.

Saham Mitsubishi UFJ Financial Group turun 3,87% pada perdagangan hari ini setelah unit usaha bidang brokernya melaporkan potensi kerugian US$ 300 juta akibat "sebuah kejadian" di anak usaha di Eropa terkait klien dari AS yang tidak disebutkan namanya.

Kejadian ini menyusul insiden default margin call Archegos Capital Management yang membuat Nomura dan Credit Suisse, dua broker besar Archegos, rugi besar. Saham Nomura Jepang kembali terkoreksi. Hari ini turun 2,94% setelah sempat anjlok lebih dari 16% pada hari Senin.

Hyundai Motor turun 0,68% setelah perusahaan mengumumkan akan menghentikan operasi sementara pabrik utamanya di Ulsan muali 7 April-14 April 2021 karena kelangkaan suplai suku cadang.

Menurut data Badan Pusat Statistik Tiongkok, indeks manufaktur (PMI) Tiongkok tercatat 51,9 pada bulan Maret atau naik dari 50,6 di Februari. Angka ini di atas survei analis sebesar 51. Indeks di atas 50 menunjukkan ekspansi dan sebaliknya kontraksi.

Sumber: CNBC.com