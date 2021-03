Atome Financial Akuisisi Perusahaan Pembiayaan Indonesia

Rabu, 31 Maret 2021 | 17:57 WIB

Oleh : Whisnu Bagus Prasetyo / WBP

CEO Atome Financial Indonesia Wawan Salum. (Foto: Dok)

Jakarta, Beritasatu.com — Atome Financial yang berkantor pusat di Singapura mengakuisisi salah satu perusahaan pembiayaan di Indonesia yakni PT Mega Finadana Finance. Akuisisi ini memungkinkan Atome Financial mengembangkan bisnisnya di Tanah Air khususnya bidang pembiayaan barang konsumen. Dengan rampungnya akuisisi tersebut, PT Mega Finadana Finance telah berubah nama menjadi PT Atome Finance Indonesia.

“Akuisisi ini merupakan komitmen Atome Financial untuk mengembangkan bisnis di Indonesia, dengan tujuan melayani konsumen dengan lebih baik dalam memberikan pilihan pembiayaan dan pinjaman yang disesuaikan,” kata CEO Atome Financial Indonesia, Wawan Salum dalam keterangan tertulisnya Kamis (31/3/2021).

Wawan memaparkan, Atome Financial berhasil memposisikan diri untuk terus berkembang di tengah pandemi Covid-19. Atome Financial kini berada pada posisi unik dalam memperluas layanan di Indonesia, serta mempercepat inklusi keuangan pada segmen populasi yang tidak memiliki akses perbankan.

Sejak 2017, Atome Financial telah menjalin kemitraan dengan beberapa lembaga keuangan terkemuka di dunia yang menyediakan lebih dari US$ 200 juta dalam pendanaan dan fasilitas kredit guna mendorong inklusi keuangan. “Secara kumulatif, kami telah melayani lebih dari 5 juta pengguna dan telah memberikan pinjaman lebih dari US$ 1 miliar untuk memberdayakan pedagang dan konsumen," kata dia.

Atome Financial terdiri dari dua unit bisnis utama yaitu Atome dan Kredit Pintar. Kini, Atome menjalin kemitraan dengan beberapa grup ritel dan platform e-commerce terbesar di Indonesia seperti PT Mitra Adiperkasa Tbk yang mencakup Sephora, Zara, Mango, Pull & Bear, Marks & Spencer, Food Hall, dan lainnya, JD.ID, dan iStyle. Sementara Kredit Pintar merupakan salah satu aplikasi pinjaman digital terkemuka di Indonesia yang sudah mendapatkan izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dengan lebih dari 10 juta pengguna aplikasi seluler.

